Yoga Optimum e Super Mario: una promozione di frutta e divertimento

Per tutti gli amanti della frutta fresca e del divertimento, arriva una promozione imperdibile che coinvolge le gamme premium Yoga più amate dai grandi e piccini: Yoga Optimum e Yoga Optimum Senza Zuccheri Aggiunti in brik 200 ml. Fino a febbraio 2025, l'obiettivo comune sarà offrire gusto e divertimento in un'unica esperienza di bontà, con protagonista il celebre Super Mario insieme ai suoi amici.

Il pratico brik monodose da 200 ml Yoga Optimum consente di gustare la freschezza della frutta ovunque ci si trovi. E ora diventa ancora più cool grazie alla promozione Super Mario, disponibile in due fasi: 1) fino al 31 luglio 2024, sarà possibile collezionare gli 8 personaggi di Super Mario e i suoi amici presenti su ogni brik. 2) Dal 1° agosto a dicembre 2024, in omaggio nelle confezioni saranno inclusi i Jumper Super Mario, le simpatiche “rane” di carta ideali per creare percorsi personalizzati e sfidare gli amici a saltare sempre più in alto! Ritrovare la manualità giocando e sviluppare fantasia e creatività, sono questi gli elementi su cui Yoga vuole porre l’attenzione: durante la fase 2 della promozione i brik saranno nuovamente personalizzati e si avrà possibilità di creare percorsi sempre nuovi: un QR code posizionato sul cluster indirizzerà ad una pagina web più esplicativa dei personaggi, dei jumper e delle modalità “infinite” di gioco.

Entrambe le referenze di Yoga Optimum e Yoga Optimum Senza Zuccheri Aggiunti sono al 100% prive di conservanti e coloranti, con un'alta percentuale di frutta per garantire una bontà senza precedenti. I gusti coinvolti nella promozione Super Mario includono pesca, pera, albicocca e Ace, disponibili in formato 3x200 ml per entrambe le linee e in formato 6x200 ml esclusivamente per Yoga Optimum. Le linee Yoga Optimum e Yoga Optimum Senza Zuccheri Aggiunti sono disponibili presso i punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, al medesimo prezzo durante il periodo promozionale.