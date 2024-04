Fattoria Latte Sano partner a Gaeta al Festival dei Giovani 2024

Fattoria Latte Sano, storica factory lattiero casearia della provincia di Roma, terzo player italiano nel mercato del latte fresco, torna a Gaeta al Festival dei Giovani 2024, la kermesse dedicata alla generazione zeta in programma da domani, 17 aprile fino al 19 aprile. Lo fa, lanciando il nuovo contest Chef di Classe, dedicato alla valorizzazione dei 5 sensi nelle preparazioni gastronomiche.

L'azienda, partner per il secondo anno del Festival dei Giovani, propone momenti di confronto, svago e pillole di formazione sui temi della nutrizione e della sana alimentazione, grazie alla presenza di un gruppo di brand ambassador di altissimo livello. Nel corso della kermesse, presso i due stand del Village, sarà possibile imparare a preparare cappuccini perfetti con bar artist come Luca Lasalandra, assaggiare gelati artigianali doc dei maestri gelatieri Stefano Ferrara e Roberto Piersensini, degustare colazioni di qualità con pastry chef come Eleonora Sdino, Attilio Servi e Claudio De Blasis, ma anche seguire i suggerimenti del nutrizionista Antonio Galatà.

Torna poi anche quest’anno, presso lo stand cucina Latte Sano, il contest di food e drink Chef di classe, gara di ricette per gli studenti degli istituti alberghieri e per gli appassionati di cucina. Tema dell’edizione 2024: la valorizzazione e l’equilibrio dei 5 sensi nelle preparazioni gastronomiche. Un gruppo di ragazzi precedentemente selezionato, tra gli oltre 100 partecipanti, si sfiderà ai fornelli dello stand, utilizzando come ingredienti solo prodotti lattiero caseari: ricotta, panna, latte, mozzarella e formaggi realizzati da Fattoria Latte Sano. Ai tre migliori cuochi Z la giuria, composta tra gli altri da Dino De Bellis, chef di Epos Bistrot dell’azienda Poggio Le Volpi di Monte Porzio Catone, insieme ai brand ambassador protagonisti dei vari momenti formativi e ad un gruppo di rappresentanti di Latte Sano, verrà attribuita una borsa di studio per una collaborazione con la factory laziale.

“La partecipazione a questo evento è per noi di grande importanza -spiega Simone Aiuti, vice direttore generale di Fattoria Latte Sano -perché ci dà la possibilità di incontrare tanti ragazzi insieme a tanti professionisti del settore, per l’occasione brand ambassador della nostra azienda. È un’occasione di formazione, che ha lo scopo di raccontare i nostri prodotti e i nostri valori in modo divertente e alternativo”.

“Il progetto Chef di Classe è un programma di fatto “in continuità -aggiunge Tiziana Belocchi, responsabile comunicazione di Fattoria Latte Sano-. Inizia, infatti, con una premiazione ma per tutto l’anno i vincitori lavoreranno con noi, ideando ricette che verranno pubblicate via via sui nostri canali social. Sarà per loro un’occasione di grande visibilità, mentre l’azienda avrà l’opportunità di vedere i propri prodotti trasformati: nel segno della creatività di nuovi giovani talenti della generazione zeta”.

Con 68 milioni di litri di latte lavorati a fine 2023 (di cui il 70% fresco), provenienti da una filiera corta e controllata, 130 conferitori rigorosamente locali, 2 stabilimenti di produzione (Roma e Rieti), 4 piattaforme logistiche, 8000 punti vendita serviti ogni giorno nella regione da oltre 200 mezzi isotermici refrigerati, Fattoria Latte Sano si presenta oggi come il primo operatore di latte fresco nel Lazio (storicamente tra le regioni più vocate al suo consumo) e il terzo in Italia, dopo Centrale del Latte Italia e Parmalat, considerando la sua presenza sia nella grande distribuzione organizzata sia quella nel canale del normal trade. Sempre maggiore è la capacità produttiva: 75mila litri di latte fresco confezionati ogni ora, insieme ai 12mila litri di Uht e Esl in bottiglia, per un totale di 87mila litri l’ora.