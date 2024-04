Pac: von der Leyen ringrazia eurodeputata italiana

"La Pac sarà rivista e certamente, come spiegato dalla presidente von Der Leyen, ci sarà una concreta e mirata strategia per le donne in agricoltura". A dichiararlo è l'europarlamentare Lucia Vuolo (Forza Italia-Ppe), che lo scorso 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, aveva inviato una lettera al presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in cui, per l'appunto, sollevava la questione del ruolo e della condizione femminile nel settore primario.

A distanza di un mese e mezzo, è arriva la risposta di von Der Leyen, che ha in primo luogo la propria convinzione che "le donne svolgano un ruolo fondamentale per la resilienza e la prosperità della società nel suo insieme. Le donne rappresentano un importante fattore trainante per la prosperità e l’inclusione sociale, anche nelle zone rurali". Alla luce della presenza di molte donne alla guida di "aziende agricole redditizie" e "innovative", il presidente della Commissione UE afferma: "Le comunità rurali e le aziende agricole devono sfruttare pienamente il contributo che le donne possono dare, assicurando condizioni di lavoro è una professione a predominanza maschile nella maggior parte degli Stati membri, e che le donne costituiscono il 32% Delle persone occupate nel settore nell’Unione Europea, promuovere l’integrazione della dimensione di genere è diventato un principio importante della Politica Agricola Comune (Pac)".

Ricordando l'inserimento della parità di genere nel regolamento sui piani strategici della Pac, von der Leyen osserva "un’enfasi maggiore sulla necessità di garantire che le donne siano rappresentate adeguatamente nei comitati che controllano l’attuazione dei piani della Pac a livello nazionale, nonché nei consigli di amministrazione dei gruppi di azione locale".

"L’agricoltura deve diventare un percorso professionale percorribile anche per le donne e mi auguro sinceramente che l’operato del dialogo strategico ponga le basi per un futuro più prospero e più sostenibile per l’agricoltura dell’Unione Europea", conclude il presidente della Commissione UE, ringraziando nuovamente l'onorevole Vuolo "per la sua lettera e per l’attenzione che dedica al ruolo delle donne nell’agricoltura dell’Unione Europea".