Valfrutta Frullato Proteico arriva nei bar

Arriva anche nei bar di tutta Italia Valfrutta Frullato Proteico, l’innovativo succo che unisce la qualità della frutta fresca al gusto della frutta secca, in questo caso impreziosita dalle proteine vegetali derivate dai cereali. Dopo il lancio nei punti vendita retail, questa dirompente novità ora è disponibile anche per il consumo fuori-casa in una gamma composta da due referenze che soddisfano le esigenze di un consumatore moderno, attento al benessere per una colazione nutriente o uno spuntino salutare.

Caratterizzato da un basso contenuto di carboidrati e un importante apporto in termini di proteine (8 grammi per 200 ml), il Frullato Proteico Valfrutta rappresenta un’opzione nutrizionale completa senza compromessi sulla bontà del gusto. Viene proposto nell’iconica bottiglia di vetro personalizzata Valfrutta per i bar italiani, con una shelf-life di 15 mesi e un’immagine che riprende la gamma già presente nel canale retail.

Due gli inconfondibili gusti proposti per soddisfare i palati più esigenti degli avventori dei bar: 1) Mango, Pesca, Mandorla; 2) Mela, Bosco, Avena.

Grazie all’attenzione per la qualità delle materie prime e alla selezione dei migliori ingredienti, Valfrutta Frullato Proteico garantisce un’esperienza gustativa senza paragoni, ricca di frutta genuina e di un gusto autentico e inconfondibile. Con il lancio di questa nuova linea, Valfrutta conferma il suo impegno per l’eccellenza e l’innovazione anche nel canale bar, continuando a rispondere alla crescente domanda di prodotti di alta qualità, in linea con i trend del mercato.