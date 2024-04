Ragusano Dop: domani quarto appuntamento con l'educational tour

Tornano gli educational tour dedicati ai prodotti certificati siciliani e per il quarto appuntamento il protagonista sarà il formaggio Ragusano Dop. Dopo i primi tre educational tour che hanno avuto come protagonista prima l’Olio Monti Iblei Dop poi il Latte Vaccino QS ed i suoi derivati ed infine la Carota Novella di Ispica Igp tocca al Ragusano Dop presentarsi al pubblico durante l’incontro organizzato per domani martedì 23 aprile 2024.

Spiega il presidente del Consorzio di Tutela Giuseppe Occhipinti, "un’importante occasione per avvicinare un prodotto tradizionale di qualità come questo formaggio ad un pubblico di operatori e studenti. La nostra mission è far conoscere questo prodotto frutto di antiche tradizioni e di creare valore per i produttori e per il territorio”. L’incontro si inserisce anche in questo caso nel calendario degli eventi dedicati ai prodotti Dop, Igp e QS siciliani organizzato e coordinato da Dos Sicilia, ovvero l’Associazione di Consorzi per la Promozione e Valorizzazione di produzioni tipiche Agroalimentari Siciliane a Marchio Dop, Igp e QS.

Il direttore del Consorzio Enzo Cavallo sottolinea “questa iniziativa si inquadra non solo in un impegno di Dos a livello regionale e nazionale, ma anche in una fase di rilancio del Consorzio di Tutela, proteso sempre a migliorare la qualità ed a favorire l’aumento della produzione. Questo tenuto conto che è sempre maggiore la richiesta sul piano commerciale e sono sempre di più, purtroppo, le cause di forza maggiore che complicano la produzione come la mancanza di pioggia e l‘aumento dei costi di produzione. Importante il lavoro di vigilanza per contrastare forme di concorrenza sleale e tentativi di contraffazione”.

“Dopo il successo dei primi educational tour siamo soddisfatti della possibilità di presentare un prodotto di pregio come il formaggio Ragusano Dop", afferma il presidente di Dos Sicilia Massimo Todaro, "soprattutto perché stiamo riscontrando un grande interesse da parte dei partecipanti agli incontri, in particolar modo dai giovani che si dimostrano un pubblico assai interessato ad approfondire le conoscenze sull’agroalimentare ed i prodotti che consumano. Coinvolgere gli studenti è fondamentale in quanto sono loro che saranno gli ambasciatori delle nostre produzioni tipiche, sia utilizzandoli nelle loro preparazioni in cucina sia nel farli conoscere anche fuori dai confini della Sicilia. Tutto questo rientra pienamente nella mission di Dos Sicilia che ha come primo obiettivo proprio il favorire lo sviluppo e il progresso in campo alimentare della Regione Siciliana. Questa attività di promozione è stata realizzata con il contributo concesso dalla Regione Sicilia su Psr 2014-2022 Misura 16.4", aggiunge Todaro, "e, grazie al supporto della Regione Siciliana, con l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sarà possibile fare rete e promuovere, nei mercati nazionali ed internazionali, tali prodotti Siciliani di qualità certificata”.

L’incontro è programmato a Ragusa con dimostrazione pratica della preparazione, lavorazione, filatura e produzione delle forme. In totale gli incontri dedicati alle eccellenze agroalimentari siciliane saranno 17, tutti della durata di un giorno. Il prossimo educational tour 2024 si svolgerà il 5 maggio ed il protagonista sarà il formaggio Piacentinu Ennese Dop.