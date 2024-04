Latteria Soligo: valore produzione a quasi 99 mln euro

A più di 140 anni dalla fondazione, Latteria Soligo conferma i propri risultati positivi e di crescita e si proietta con entusiasmo verso un futuro positivo È questo quanto emerso durante l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2023, svoltasi oggi presso l’Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo (TV).

Oltre alla rappresentanza dei soci, 130 aziende agricole sparse tra Veneto e Friuli, sono giunti in platea a portare il proprio saluto ai produttori il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin, il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner, i consiglieri regionali Alberto Villanova, Sonia Brescacin, Nazzareno Gerolimetto e il consigliere provinciale Claudio Sartor, oltre ai rappresentanti di A.Pro.La.V, Avepa, Arav, Ava Veneto, Cia, Coldiretti, Confagricoltura.

“Il 2023 sarà ricordato da noi allevatori sicuramente per i risultati raggiunti ma anche per la complessità del percorso affrontato", ha sottolineato Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo, "ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo affrontato situazioni difficili ed impegnative, anche chiedendoci se non fosse meglio chiudere l’attività. Oggi viviamo alla giornata, affrontando a testa problemi ed insicurezze man mano che si presentano. Alla politica chiediamo di non soffocarci con la burocrazia, che ci costringe a stare in ufficio e non nelle stalle e nei campi, dove invece dovremo svolgere la nostra attività”.

Il bilancio di Latteria Soligo si è chiuso con un + € 32.470 ed un valore della produzione di € 98.845.119 (+635.932 rispetto al 2022). Oltre 746.316 ettolitri il latte conferito dai soci nel 2023 (+3,13% sul 2022), con una remunerazione media di 0,6522 €/Lt. (Iva compresa).

“Un risultato storico, quello del prezzo medio del latte che, ad inizio 2023, non era nemmeno ipotizzabile", ha proseguito Brugnera, "un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie ad un grandissimo lavoro di squadra, riuscendo ad aumentare i volumi di vendita presso la GDO, cosa che ci ha permesso di affrontare l’aumento dei costi di produzione. Oggi stanno arrivando dall’estero grandi quantità di latte, per questo vorrei dire ai consumatori di essere certi di acquistare solo latte italiano che è più buono, più salutare e più sicuro. Così facendo, sosterranno anche il nostro lavoro e il nostro territorio. Latteria Soligo lavora latte italiano al 100% e con i suoi prodotti di eccellenza contribuisce al sostegno della base sociale e al benessere del consumatore. Il tutto lo dobbiamo ad un grande lavoro di squadra: grazie, quindi, a tutti i dipendenti di Latteria Soligo, al direttore commerciale Christian Roldo, a Rosanna Dal Pont per il settore amministrativo, a Marco Tappari per la sezione marketing. Infine, colgo l’occasione per dare ufficialmente il benvenuto al nuovo direttore generale, Gianluigi Martusciello”.