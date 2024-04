Macfrut: piante officinali valgono 1 mld euro

I principali esperti internazionali di piante officinali si incontrano a Macfrut giovedì 9 maggio, nella seconda giornata della fiera internazionale dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio. Nato oltre venti anni fa come momento di incontro fra produttori di piante officinali e utilizzatori industriali, il Forum della Federazione Italiana Produttori Piante Officinali (Fippo) è un evento biennale unico del suo genere in fatto di qualità, per i temi trattati ed i relatori, dal momento che ospita esperti internazionali del mondo scientifico e delle imprese. In una sola giornata infatti trovano spazio momenti di aggiornamento per i produttori di piante officinali insieme a momenti di conoscenza e incontro tra gli operatori che lavorano nella filiera. Il Forum è diviso in due momenti: conferenze presentate da accademici, tecnici ed esperti sullo stato dell’arte della scienza e della tecnica del settore; un’altra parte è dedicata alle aziende di produzione associate alla Federazione (e non solo), uno spazio per presentare le loro attività. Il Forum si svolge nell’ambito del Salone Spices & Herbs Global Expo.

“Il Forum Fippo è un evento unico, nato nel 2003, dove si fa il punto sullo stato dell’arte del mondo della produzione delle spezie e delle piante officinali", spiega Andrea Primavera, presidente di Fippo. "Da sempre caratterizzato per il suo fattore internazionale, il nostro interesse è proprio quello di aprire lo sguardo del produttore italiano al mercato europeo e far conoscere le nostre pregiate produzioni. Il valore economico delle piante officinali, comprendente la somma delle esportazioni e delle importazioni, si aggira intorno al miliardo di euro di materie prime agricole. L’Italia è un grande produttore e esportatore di oli essenziali e agrumi, e siamo grandi esportatori di sementi di coriandolo verso Cina e India. Negli ultimi 5 anni il settore è cresciuto in media del 23%. Il Forum è fra i pochi in Europa dedicato a un settore che ha solo altri due momenti di incontro comparabili per il livello delle informazioni: le Rendez vous d’Herbalia in Francia e i Bernburger Winterseminar in Germania. Con i due Paesi stiamo dialogando per fare un evento unitario in modo da ampliare il raggio di azione dei nostri agricoltori”.

All’undicesimo Forum Fippo in Fiera a Rimini si parlerà dei 25 anni di Europam, l’associazione europea dei produttori di piante officinali, di intelligenza artificiale applicata agli olii essenziali, di biodiversità come fonte di utilità, di coltivazione di passiflora e lavanda, di sicurezza alimentare; verranno inoltre presentate le aziende di settore. Oltre agli esperti nazionali ci saranno contributi internazionali provenienti da paesi europei all’avanguardia in fatto di produzione e ricerca nel settore delle piante officinali.

Il Forum Fippo è parte di Spices & Herbs Global Expo, il salone dedicato a spezie, erbe officinali e aromatiche. Una fiera nella fiera con operatori da tutto il mondo, incontri di business con buyer internazionali, workshop tecnici con esperti del settore, show cooking con categorie di prodotto sempre più apprezzate dai consumatori. Il Salone è organizzato da Fippo, Erboristeria Domani con la collaborazione di Cannamela. Il Forum è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione e accesso all’area della Fiera: https://guest.macfrut.com/account/register