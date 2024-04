Flor de Caña apre le iscrizioni per Road to Las Isletas

Riparte la competition per gli appassionati di mixology sostenibile, che possono iscriversi alla piattaforma per competere per il titolo di campione nazionale e poi partecipare alla Finale globale.Flor de Caña Rum, il primo distillato al mondo certificato Carbon Neutral e Fair Trade, ha annunciato l'apertura delle iscrizioni alla Road to Las Isletas, la Sustainable Cocktail Challenge 2024, una piattaforma unica che mira a ispirare e promuovere la mixology sostenibile nella comunità globale dei bartender per costruire collettivamente un futuro più verde.

I bartender italiani che desiderano mostrare il proprio talento e la propria creatività nella preparazione di cocktail sostenibili possono iscriversi al concorso fino al 30 giugno 2024 visitando il sito www.flordecanachallenge.com e seguendo alcuni semplici passaggi. Il sito contiene informazioni dettagliate sui criteri, le linee guida e le condizioni del concorso.L'iniziativa invita bar e bartender a creare cocktail sostenibili a base di Flor de Caña Rum 12 YO, utilizzando ingredienti e tecniche sostenibili. Oltre a essere disponibili sul menu per i consumatori, queste originali creazioni parteciperanno a un concorso che premierà i miglior cocktail sostenibili d’Italia.

In Italia saranno cinque i finalisti che si qualificheranno per la finale italiana di Madrid dal 24 al 26 settembre. Il vincitore volerà poi in Nicaragua nei primi mesi del 2025 per la finalissima mondiale. Attraverso la piattaforma, Flor de Caña lavorerà anche a stretto contatto con i gestori dei bar e i bartender in uno sforzo educativo per evidenziare l'importanza e i benefici dell'adozione di pratiche sostenibili nelle loro operazioni quotidiane. Per questo impegno, il brand collabora con la Sustainable Restaurant Association, un'organizzazione no-profit con sede nel Regno Unito che promuove la sostenibilità nei bar e nei ristoranti, che fornirà risorse e indicazioni ai partecipanti.

Il Dive Cocktail House con Geanfranco Chavez (foto) ha rappresentato l’Italia nella Finale globale della Sustainable Cocktail Challenge 2023, che ha visto trionfare Julie Nguyen dell'Opium Bar in Thailandia, seguita da Andrea Marseglia del Teresa Cocktail Bar in Nuova Zelanda al secondo posto e da Lacey-Jane Roberts del Published on Main Bar in Canada al terzo posto.

Oltre 30 Paesi partecipano alla Sustainable Cocktail Challenge, un’autentica celebrazione dello storico impegno di Flor de Caña per la sostenibilità, oltre che un modo per condividere e promuovere questi valori con la comunità globale dei bartender. Oltre a essere il primo rum al mondo certificato Carbon Neutral e Fair Trade, viene distillato utilizzando il 100% di energia rinnovabile, e tutte le emissioni di CO2 generate durante la fermentazione vengono catturate e riciclate. Il marchio ha anche piantato un milione di alberi dal 2005.