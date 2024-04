Balocco contro tutti

"Balocco respinge la dichiarazione di Codacons, Adusbef e dell'Associazione Utenti dei servizi radiotelevisivi, nella quale si paventa un appello al decreto del Tribunale di Torino qualora l’azienda 'non risarcisse con un gesto spontaneo gli utenti ingannati dal caso del pandoro pink Christmas e non effettuasse una donazione in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino'". Lo riporta la nota della società che, nei giorni scorsi ha scelto di non partecipare alla conferenza stampa web "ritenendo demagogico trattare della vicenda 'PandoroPink Christmas' in un'arena virtuale, peraltro in pendenza di contenziosi davanti all’Autorità Giudiziaria".

”Balocco -prosegue la nota ufficiale- precisa che ha sempre sostenuto e che sostiene tuttora numerosi progetti in cui è stata coinvolta direttamente da istituzioni, realtà del territorio e associazioni del terzo settore, e ribadisce che ogni decisione di donazione o liberalità in favore di soggetti terzi non può soggiacere a un’imposizione o ad una strumentalizzazione, nell’ambito di una vicenda legale molto complessa. Né può essere oggetto di contenzioso promosso da soggetti, quali le associazioni a cui si replica, che non hanno alcun titolo per avanzare tali pretese, come ha correttamente evidenziato il Tribunale di Torino che ha rigettato le infondate pretese inibitorie e risarcitorie".

"L’azienda -conclude la nota- sta valutando di impugnare il decreto, in quanto in parte ingiusto, basato su un’istruttoria parziale, che ricalca l’altrettanto ingiusto provvedimento dell’AGCM e come tale già impugnato avanti al TAR del Lazio".