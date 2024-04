Granarolo: Mattarella in visita a unità produttiva Castrovillari

In occasione della celebrazione della Festa del Lavoro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Calabria dove ha visitato due aziende del comparto agroalimentare del cosentino. In particolare, il capo dello Stato ha incontrato gli imprenditori e i lavoratori degli stabilimenti Gias di Mongrassano Scalo e Granarolo di Castrovillari.

Nello stabilimento di Granarolo, il presidente Mattarella è intervenuto alla celebrazione della Festa del Lavoro nel corso della quale hanno preso la parola Giovan Battista Perciaccante, presidente di Confindustria Cosenza; Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo; Gaetano Piraino, rappresentante sindacale aziendale dello stabilimento Granarolo; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"Il lavoro è libertà", ha dichiarato Mattarella nel suo discorso a Castrovillari. "Anzitutto libertà dal bisogno e strumento per esprimere se stessi, per realizzarsi nella vita. I progressi straordinari della scienza e della tecnica per migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei servizi, devono essere sempre indirizzati alla tutela della dignità e dell'integrità delle persone, dei loro diritti. A partire dal diritto al lavoro".

"Lo sviluppo della Repubblica", ha proseguito il capo dello Stato, "ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno. E' appena il caso di sottolineare come una crescita equilibrata e di qualità del Sud Italia assicuri grande beneficio all'intero territorio nazionale. Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri".

"Siamo in Calabria da 24 anni", ha dichiarato il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari. "Raccogliamo qui l’80% del latte prodotto in Calabria, lo trasformiamo in prodotti riconosciuti in tutta Italia ed esportiamo il 40% del nostro fatturato, per noi la Calabria è un presidio importante". Calzolari ha quindi annunciato "investimenti per fare di questo stabilimento lo stabilimento del latte da frigo di tutto il Sud".

"Domani è la festa dei lavoratori ed è doveroso ricordare le tragedie di chi muore sul lavoro", ha detto il presidente di Granarolo nel suo discorso. "Era il 1957 quando un gruppo di mezzadri si costituirono in cooperativa per ridare dignità al loro lavoro: succedeva in Emilia come in Calabria e con il passare degli anni quei progetti si sono trasformati in imprese cooperative. Era il 1965 quando nacque la prima centrale del latte di Cosenza per garantire a tutti un latte di qualità: 24 anni fa abbiamo deciso di mettere insieme le nostre storie creando un asse fra Emilia e Calabria".

"Investiamo nelle eccellenze di questo Paese", ha proseguito Calzolari, "nella capacità tutta italiana di trasformare una materia prima eccezionale in tante declinazioni altrettanto eccezionali. La sfida del futuro è coniugare questa capacità con le sfide della modernizzazione. I nostri numeri raccontano di una Italia sostenibile. È un tema che sentiamo per garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti una terra fertile e generosa come quella che abbiamo ereditato".