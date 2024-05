Cibus: Felicia presenta la sua "Colorfood Revolution"

Felicia, brand di Andriani S.p.A Società Benefit, punto di riferimento dell’healthy food in Italia, accoglierà i visitatori di Cibus 2024 presentando la sua Colorfood Revolution. La “rivoluzione colorata dell’alimentazione” di Felicia è una rivoluzione ottimista e responsabile, fondata sulla sua capacità di sintetizzare tre elementi sempre più ricercati dai consumatori: innanzitutto una ricca esperienza di gusto, grazie ad un’amplissima offerta orientata alla promozione della “biodiversità a tavola”; a seguire, i numerosi e importanti benefici funzionali, dal contenuto di fibre delle paste di cereali integrali a quello proteico delle paste di legumi; infine l’attenzione per la sostenibilità, con Andriani e Felicia da sempre impegnati a incoraggiare modelli alimentari responsabili.

Andriani, capofila della filiera di legumi più estesa d’Italia, è indubbiamente un’azienda che ha l’innovazione nel suo Dna: proprio con il brand Felicia ha guidato, in tempi non sospetti, la rivoluzione dello scaffale della pasta healthy nella grande distribuzione, introducendo una nuova categoria di pasta a base di farina di cereali integrali e legumi biologici. Attraverso un alimento emblematico della tradizione alimentare italiana, la pasta, e nel rispetto della dieta mediterranea, Felicia attua quindi la sua rivoluzione colorata, piena di positività e dall’ ottimismo contagioso, per diffondere un concetto innovativo di healthy Pasta che alla “buona nutrizione” associa una visione di alimentazione varia, salutare, gustosa e completa, sempre più in linea con i desiderata dei consumatori.

“Quello che mangio deve essere buono per me, buono per il mio benessere, ma anche buono per il pianeta”, spiega Marco Lentini, direttore Marketing di Andriani S.p.A. Società Benefit. Felicia, infatti, unisce sapientemente un’esperienza di gusto unica, assicurando, al contempo un piatto genuinamente salutare, grazie alla miglior scelta varietale di materie prime da agricoltura biologica e realizzato solo con farina 100% di legumi bio (lenticchie, ceci e piselli) e cereali integrali (riso, grano saraceno e avena), dalle indiscusse proprietà funzionali. “La nostra è una delle più ampie offerte del comparto quanto a formati e ingredienti, che oggi si arricchisce ulteriormente con i nuovi Spaghetti Avena, per esplorare gusti nuovi e diversi come il grano saraceno, l’avena, il riso integrale o il teff, il cereale più piccolo al mondo e la spirulina, una microalga dall’elevato valore nutrizionale e dal basso impatto ambientale che produciamo attraverso un processo di economia circolare”, conclude Lentini.

E allora via alla rivoluzione che si può fare anche con una forchetta.Per il pubblico di Cibus, allo stand A022 Padiglione 6, gli showcooking Felicia a cura degli chef Massimo Buono e Giovanni Cifarelli regaleranno un’esperienza di gusto inaspettata e variegata, da martedì 7 a venerdì 10 maggio, raccontando la Colorfood Revolution di Felicia che non si configura come una semplice proposta di consumo, basata sulla gioia dei colori dei suoi piatti, né come un metodo di lavorazione innovativa. Piuttosto, rappresenta una nuova concezione del mangiar bene all’italiana e una nuova consapevolezza alimentare fondata su valori di gusto, salute, sostenibilità e tutela della biodiversità. Solo promuovendo un rivoluzionario cambiamento positivo possiamo contribuire a costruire un futuro migliore.

Mercoledì 8 maggio alle ore 15.30, presso l'Arena Innovation di Cibus, Raffaele Raso, Crs Manager di Andriani, interverrà alla tavola rotonda dal titolo "Africa: minaccia o opportunità?”, moderata dal giornalista Alberto Magnani. Il confronto con diversi attori di aziende italiane leader nel settore alimentare punta a esplorare sfide e prospettive per il futuro del continente, anche alla luce dell'impegno del Governo italiano con il Piano Mattei. Con le Penne Felicia di Teff integrale, Andriani racconta un progetto di filiera solidale realizzato in Etiopia, l’Ethiopian Sustainable Farming & Agriculture Initiative (Esfai), per la coltivazione di Teff, con l’obiettivo di aumentare la produttività dei campi, attraverso una semplice meccanizzazione del lavoro, proteggendo la biodiversità e supportando lo sviluppo dell’economia agricola locale.