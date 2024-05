Cacao: si rafforza l'intesa UE-Costa d'Avorio

Cofina-CI e Bei Global hanno annunciato che Cofina-CI ha già concesso 24 prestiti a cooperative agricole ammissibili alla Bei, di cui 22 nel settore del cacao. I prestiti attualmente ammontano a 2,1 milioni di euro. Un passo che mostra i progressi compiuti su questo partenariato finanziario dalla firma di sette mesi fa. L’assistenza tecnica finanziata dalla delegazione dell’UE aiuterà Cofina e i suoi clienti, in particolare le cooperative di cacao, a tenere conto dei futuri requisiti ambientali e sociali dell’UE per il cacao esportato nell’Unione europea.

Cofina-CI è la principale filiale del gruppo finanziario Compagnie Financière Africaine (Cofina) dell’Africa centrale e occidentale, che ha iniziato ad operare nel 2014 e mira a migliorare l’accesso delle Pmi ai finanziamenti con la mesofinanza, il punto a metà strada tra il sistema bancario tradizionale e la microfinanza. Il suo obiettivo è fornire servizi locali agli imprenditori privati e alle Pmi esclusi dalle reti finanziarie tradizionali.

Con il sostegno dell'UE, nel 2023 la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e Cofina-CI hanno firmato una linea di credito di 16,1 milioni di euro per fornire finanziamenti alle Pmi e alle imprese a media capitalizzazione nella catena del valore agricolo in Costa d'Avorio, con un impatto positivo sulla parità di genere sull’uguaglianza e sull’emancipazione economica delle donne, nonché sull’azione per il clima e la sostenibilità ambientale.

Il progetto mira a sostenere lo sviluppo del settore agricolo privato e a facilitare l’accesso ai mercati e ai finanziamenti per le Pmi agroalimentari e i piccoli produttori. Cofina-CI sta erogando il prestito della Bei tra il 2023 e il 2025, concentrando almeno il 70% dei fondi sulle catene del valore agricolo, in particolare sul settore del cacao, che è tra le priorità dell’Unione europea in Costa d’Avorio. Questa priorità settoriale va di pari passo con due priorità trasversali: il 30% dei prestiti sosterrà l’imprenditorialità femminile e l’occupazione femminile, e il 30% finanzierà investimenti verdi.

L’attenzione al settore del cacao è in linea con lo sviluppo delle normative UE volte a combattere la deforestazione causata dai prodotti esportati verso gli Stati membri dell’UE. Queste nuove regole – che entreranno presto in vigore – richiedono che il cacao sia prodotto in modo sostenibile, con controlli più estesi per confermare che non siano stati coinvolti deforestazione o lavoro minorile. Ciò significa che i cambiamenti nel settore devono avvenire più rapidamente e che devono essere messi in atto sistemi di tracciabilità e certificazione per determinare l’origine dei prodotti a ciascun livello di canale di commercializzazione. Senza tutto ciò, le esportazioni di cacao verso l’Unione Europea potrebbero essere vietate.

Rafforzando il settore agricolo, questo finanziamento contribuirà alla sicurezza alimentare, alla riduzione della dipendenza dalle importazioni e alla stabilità economica complessiva in Costa d’Avorio, promuovendo al contempo pratiche agricole rispettose dell’ambiente, l’uso di tecnologie moderne e la creazione di posti di lavoro nelle zone rurali.

Questa partnership consentirà inoltre al Gruppo Cofina di espandere il finanziamento delle aziende che danno potere alle donne come imprenditrici, manager, dipendenti e consumatrici di prodotti e servizi, aumentando la loro partecipazione all'economia in linea con l'iniziativa 2X Challenge, i cui criteri sono allineati con gli obiettivi di genere dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.