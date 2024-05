Anacardi: quotazioni in rialzo ad aprile

Il mercato degli anacardi dopo aver toccato a marzo i minimi almeno degli ultimi dieci anni, nel corso di aprile è stato interessato da una fase rialzista. Da inizio aprile, il prezzo del kernel W320 origine Vietnam ha registrato un aumento del 12%, ritornando ai livelli di marzo 2023. Secondo le elaborazioni Areté, incertezza sull'offerta 2024 e domanda sostenuta sono i fattori alla base di tali aumenti. Sui nuovi raccolti dall'emisfero nord, infatti, si segnalano preoccupazioni a causa di un meteo irregolare legato al fenomeno El Nino. In Costa d’Avorio, primo produttore globale, dopo il record produttivo 2023 (1,3 Mio t), il raccolto 2024 potrebbe registrare il primo calo dopo cinque campagne consecutive di aumenti e con una qualità inferiore alla norma. Timori anche in Cambogia, dove la Cashew Association of Cambodia proietta una produzione in calo tra il 10-30% rispetto al 2023, sulla scia di un basso livello di investimenti e meteo sfavorevole. In tale scenario si inserisce una domanda che, dopo il buon ritmo mantenuto nel corso del 2023, non mostra segnali di rallentamento. Nel primo trimestre del 2024, infatti, le esportazioni di prodotto trasformato dal Vietnam (principale trasformatore ed esportatore di kernel) hanno segnato un record per il periodo, +33% rispetto al Q1 2023.

La seconda metà di aprile 2024, inoltre, segna l'interruzione del trend inflattivo senza precedenti del mercato del cacao. Le quotazioni della fava di su Londra e New York - in aumento del 200% e del 190% da inizio anno - dopo aver toccato dei record a doppia cifra il 19 aprile, hanno registrato cali rispettivamente del 30% e 29%. Conseguentemente, anche i prezzi delle prime trasformazioni sul mercato tedesco hanno registrato una correzione a ribasso, nello stesso periodo -34% il burro di cacao, -25% la massa. In uno scenario globale che rimane fortemente deficitario, i ribassi del mercato, secondo le elaborazioni Areté, sono riconducibili principalmente all'uscita dal mercato degli operatori commerciali e non commerciali - i cui movimenti finora hanno contribuito notevolmente ad amplificare la tendenza rialzista. Da segnalare anche il ritorno delle precipitazioni in Costa d'Avorio che lenisce i timori sull'imminente mid-crop.