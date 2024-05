Cibus/6. AB Mauri lancia Scrocchiarella Sandwich

AB Mauri, azienda leader nella produzione e commercializzazione di lieviti e ingredienti per il mondo bakery, partecipa alla XXII edizione di Cibus 2024 per incontrare i buyer del mondo Ho.re.Ca e Foodservice. AB Mauri si presenta con uno spazio interamente dedicato al brand Scrocchiarella che riproduce idealmente il visual di un banco espositivo con mille spunti di prodotto e non solo, per rivoluzionare le occasioni di consumo nel vostro locale.

I visitatori stanno scoprendo le infinite varietà di gusto e formato e gli infiniti vantaggi di questo straordinario prodotto, preparato secondo la tradizione artigianale con un ingrediente che lo rende unico ed esclusivo, il lievito naturale madre ed altri ingredienti italiani di altissima qualità. E non stanno mancando le sorprese. Protagonista sarà Scrocchiarella Sandwich. Preparata con lievito naturale madre per essere croccante leggera e digeribile come tutte le altre referenze della gamma.

Scrocchiarella Sandwich è il prodotto che più si presta ad ogni occasione di consumo dell’ Out of Home. Appositamente pretagliata e precotta, basta passarla in forno per pochi minuti ed è subito pronta per essere farcita con qualsiasi ingrediente o salse scelte al momento dal cliente. Per l’occasione, Scrocchiarella Sandwich, sarà la protagonista indiscussa della scena con Croust’witch, un nuovo concetto espositivo del sandwich e una nuova esperienza di consumo. Con Croust’witch l’operatore può giocare d’anticipo con la preparazione di un’infinita varietà di farciture da esporre in vetrina, pronte per essere trasferite nel Sandwich con un apposito dispositivo che consente di spostare la farcitura, sempre fresca, direttamente nel sandwich già cotto.

Con Croust’witch ogni farcitura è possibile ed ogni ingrediente si mantiene perfettamente integro come se fosse appena stato tagliato o affettato grazie alla temperatura costante della vetrina dai 2 ai 4 gradi. Croust’witch garantisce sempre un’eccellente qualità del Sandwich e con la sua semplicità di design si inserisce perfettamente in ogni locale anche già arredato. Croust’witch è l’idea vincente anche per tutte le occasioni di snack on the go e per food truck da street food posizionati vicino o all’interno di luoghi sociali: scuole, cinema, parchi divertimento, parchi acquatici, centri sportivi.

E per addentrarvi ancora di più nel mondo Scrocchiarella, potrete assistere in diretta a dinamici showcooking con le basi Scrocchiarella e alcuni prodotti tipici del territorio italiano come chiede il format Le Preferite, nato per valorizzare questo straordinario abbinamento tra un’eccellenza di prodotto del mondo Bakery: Scrocchiarella e le infinite tipicità del territorio italiano.