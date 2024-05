Posa pannelli solari su terreni agricoli: Lollobrigida ci va giù pesante...

"Il Governo Meloni, con il Decreto Agricoltura, ha voluto regolamentare in modo chiaro l'installazione dei pannelli fotovoltaici e salvaguardare le aree destinate alla produzione agroalimentare", scrive oggi sui social il ministro Francesco Lollobrigida, titolare del dicastero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

Concetto ribadito e approfondito in un'intervista rilasciata al quotidiano romano Il Tempo, nella quale ha dichiarato: "Siamo convinti che la terra serva per produrre e non per speculare, e che si debba sostenere la produzione energetica, compatibilmente con quella agricola. Proprio per questo il Governo Meloni ha voluto regolamentare in modo chiaro l’installazione dei pannelli fotovoltaici a terra e salvaguardare le aree destinate alla produzione agroalimentare. L’installazione selvaggia del fotovoltaico a terra è finita. Da oggi se si vuole produrre energia sulle aree agricole lo si potrà fare solo con l’Agrisolare innovativo sospeso che consente la coltivazione".

Ovviamente, precisa il ministro, "il divieto di pannelli fotovoltaici a terra riguarderà esclusivamente i terreni produttivi, escludendo ad esempio cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e aeroporti, nella fascia autostradale e in quelle interne ad impianti industriali. Posso assicurare che non saranno in alcun modo messi in discussione i fondi del Pnrr".