Nestlè investe CHF 200 milioni nello stabilimento Purina in Messico

Nestlé investe in Messico con l'ultimo progetto siglato nel petfood per lo stabilimento Purina a Silao, nella Regione del Guanajuato. L'investimento previsto è di 200 milioni di franchi svizzeri, pari a oltre 203 milioni di Euro. In questo modo Nestlè aggiunge linee di produzione per il cibo per animali Purina in Messico, dopo i progetti già annunciati di quest'anno negli Stati Uniti, in Italia, precisamente a Mantova (vedi articolo EFA News) e in Ungheria (vedi articolo EFA News). Nestlé ha deciso di destinare l'investimento anche all'acquisto di un terreno adiacente per una futura espansione. Nello stabilimento messicano, infatti, verrà aggiunta alle due linee di produzione già attive, una terza linea per il cibo umido per animali domestici prodotto con il marchio Purina e una quarta per le varietà di cibo secco: secondo le stime, verranno creati 94 posti di lavoro. Lo stabilimento di Silao produce attualmente 125 varietà di cibo secco e 45 varietà di cibo umido per animali domestici e impiega quasi 600 dipendenti.

"Il Messico svolge un ruolo fondamentale nelle nostre operazioni in America Latina, essendo un mercato chiave e un hub strategico per Nestlé -sottolinea Laurent Freixe, ceo di Nestlé in America Latina-. Il Messico è al centro della nostra strategia di crescita nella regione e siamo orgogliosi di contribuire al suo sviluppo e al suo successo”.

Nestlé ha aggiunto che è stato acquistato un ulteriore appezzamento di terreno di 48 ettari accanto allo stabilimento per una futura espansione, che comporterà anche la costruzione di un'unità di distribuzione per servire il mercato locale e quello estero. Negli ultimi dieci anni, secondo quanto dichiara la multinazionale nel comunicato ufficiale, lo stabilimento di Silao ha ricevuto investimenti per 700 milioni di franchi svizzeri. L'impianto utilizza il 100% di energia rinnovabile e comprende anche un impianto di trattamento delle acque per consentirne il riutilizzo nelle torri di raffreddamento. "Il mercato messicano è il più importante per Purina in America Latina e rappresenta il 45% delle vendite totali di Purina nella regione -aggiunge la nota- È anche il quarto mercato più grande per Purina a livello mondiale, il che evidenzia la crescente importanza delle economie emergenti per il settore degli alimenti per animali domestici”.