S.Pellegrino e Acqua Panna sostengono la Giornata della Ristorazione 2024

In arrivo la Giornata della Ristorazione 2024, un appuntamento ideato da Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi (vedi notizie EFA News 1 e 2), con lo scopo di celebrare un rinnovato sentimento di comunità attraverso la valorizzazione della cultura della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Anche quest’anno, S.Pellegrino e Acqua Panna supportano l’evento popolare inclusivo, solidale e profon-damente etico, condividendo valori fondamentali e obiettivi comuni: la cultura dell’ospitalità italiana, l’eccellenza della ristorazione, la convivialità e l’innovazione.

Come icone del Made in Italy nel mondo, S.Pellegrino e Acqua Panna hanno consolidato negli anni il ruolo di protagoniste nel settore del fine dining, grazie a prodotti scelti per accompagnare le crea-zioni dei migliori chef in tutto il mondo, rendendo unici e indimenticabili i momenti conviviali. Inoltre, S.Pellegrino si pone in prima linea nella promozione della filiera, con una particolare attenzione al futuro della ristorazione di alto profilo. Ne è un esempio la S.Pellegrino Young Chef Academy, il progetto dedicato alla formazione dei giovani talenti, protagonisti della cucina di domani.

“Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno consecutivo la Giornata della Ristorazione, un evento che riflette i valori fondamentali della convivialità e dell'ospitalità italiana, valori che sono al cuore della nostra identità come Gruppo. S.Pellegrino e Acqua Panna sono da sempre al fianco della ristorazione e rappresentano l'eccellenza nel settore del fine dining. Crediamo fermamente nell'importanza di fare sistema e costruire connessioni che possano alimentare una comunità ancora più solida e inclusiva. È per questo che abbiamo creato anche la S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma globale dedicata alla formazione e al supporto dei giovani talenti della gastronomia", sottolinea Giuliano Dal Fò, CFO presso Nestlé Waters South Europe .

"Da sei anni -conclude-, questo percorso biennale unisce nazioni e culture gastronomiche diverse, promuovendo la diversità, la creatività e l’innovazione. Partecipare alla Giornata della Ristorazione è per noi un'occa-sione per unire le forze con altri protagonisti del settore e rafforzare il legame tra tradizione e innova-zione. Siamo grati di poter contribuire a questa iniziativa che promuove i valori che ci sono così cari e che ci permette di essere parte attiva di una comunità che condivide la stessa passione e dedizione per l'arte della ristorazione".

Con un impegno costante nella promozione della cultura culinaria italiana e dell'ospitalità di qualità, S.Pellegrino e Acqua Panna si confermano ancora una volta partner di spicco della Giornata della Ristorazione. In linea con il loro ruolo di ambasciatori del Made in Italy nel mondo della gastronomia, il loro sostegno riflette l'impegno verso valori condivisi di convivialità, eccellenza e innovazione.

S.Pellegrino, Acqua Panna e Bibite Sanpellegrino sono marchi internazionali di Sanpellegrino S.p.A., con sede a Milano, in Italia. Distribuiti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori in tutti e cinque i continenti, questi prodotti rappresen-tano un'eccellenza di qualità in virtù delle loro origini e interpretano perfettamente lo stile italiano in tutto il mondo come una sintesi di piacere, salute e benessere. Sanpellegrino S.p.A. è la società di riferimento nel settore del beverage in Italia, con la sua gamma di acque minerali, aperitivi analcolici e bibite. Sanpellegrino, come produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione dell’acqua, bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.