Intesa Sanpaolo sostiene progetto "Ecostalla" a Cervasca

Costruire una “ecostalla”, totalmente eco-compatibile, ampliando gli spazi del caseificio esistente e ristrutturando “cemento free”, con materiali totalmente naturali, decostruibili e a impatto zero, la vecchia stalla: questo l’obiettivo del progetto “Ecostalla: allevamento etico per lo sviluppo rurale” della Cooperativa I Tesori della Terra di Cervasca, in provincia di Cuneo. Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Cesvi, ha deciso di sostenerlo attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, fino a fine agosto sarà attiva una raccolta fondi che punta al traguardo di 100.000 euro. Chiunque può donare e sostenere il progetto dalla pagina web dedicata, che mostra in tempo reale le somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/ecostalla-cervasca.

La Banca parteciperà attivamente devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. "La nostra sfida è riuscire a dare dignità nel mondo del lavoro a persone che solitamente ne sono escluse. Siamo “Bio” da sempre per coltivare e allevare in armonia con l’ambiente, nel rispetto degli ecosistemi e dei cicli naturali. Da noi ciascuno fa del suo meglio: integrare e valorizzare quello che ognuno è in grado di dare, ci permette di offrire anche alle persone con difficoltà l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro", dichiara Maurizio Bergia, presidente della Cooperativa I Tesori della Terra.

Da parte sua, Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, commenta: "Abbiamo scelto e sosteniamo con convinzione questo progetto perché è perfettamente coerente con l’essenza della nostra sostenibilità: ogni giorno, con le nostre iniziative, siamo in prima linea per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni e ci mettiamo al servizio di uno sviluppo della società realmente inclusivo, a favore della collettività e in particolare delle giovani generazioni. Una responsabilità che traduciamo in azioni e comportamenti attenti alle istanze sociali e alle peculiarità locali. Con il Programma Formula raccontiamo, promuoviamo e sosteniamo i progetti a più alto impatto sui nostri territori, individuati grazie a Cesvi, mobilitando la nostra rete di contatti e risorse, e aumentando le possibilità di raggiungimento degli obiettivi".