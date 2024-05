Taste of Italy 2 investe in Serroplast

Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha acquisito il 59% di Magel S.r.l. (Serroplast) con l’obiettivo di accelerarne la crescita anche tramite lo sviluppo internazionale.

Serroplast è stata costituita nel 1987 dalla famiglia Borracci e realizza sistemi di copertura per le coltivazioni di uva da tavola e altri frutti. Serroplast annovera una gamma prodotti ampia e tecnologicamente avanzata tra cui film multi-season, reti, accessori, con la possibilità di realizzare strutture chiavi in mano, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti. L’utilizzo di sistemi di copertura di vigneti, specialmente per le coltivazioni di uva da tavola, è notevolmente diffuso in Italia e in forte crescita all’estero, in particolare, in Spagna, nel Sud America (Cile e Perù), in Sud Africa e in Australia.

Tra i principali vantaggi derivanti dell’utilizzo dei sistemi di copertura Serroplast si annoverano l’incremento della produttività delle aree coltivate e della qualità del frutto, la protezione del frutto da condizioni climatiche ambientali avverse ed il minor utilizzo di risorse idriche e di prodotti fertilizzanti con impatto ambientale positivo. Serroplast offre ai propri clienti un servizio a 360 gradi, con l’ausilio di partner strategici quali consulenti tecnici, agronomi, installatori.

Serroplast è un player di riferimento a livello mondiale e i numerosi clienti serviti operano in oltre 10 Paesi. I primi mercati esteri sono Perù, Cile, Spagna e Sud Africa. Serroplast ha sede a Rutigliano (BA), dove opera tramite due stabilimenti produttivi con c. 10.000 m2 coperti, ed è presente anche in Cile e Portogallo tramite società commerciali.

Taste of Italy 2 supporterà la società nel consolidamento della propria leadership a livello mondiale tramite il rafforzamento della struttura manageriale e commerciale, la penetrazione di nuovi mercati e l’espansione dei sistemi di copertura a segmenti adiacenti quali coltivazione di ciliegie, mirtilli e kiwi.

La famiglia Borracci manterrà una partecipazione del 41% a fianco di Taste of Italy 2. Giuseppe e Stefano Borracci proseguiranno la loro attività in azienda, rispettivamente, con i ruoli di Amministratore Delegato e Responsabile Commerciale.

“Serroplast è una splendida storia di impresa familiare nata quasi 40 anni fa dalle competenze di Nicola Borracci, sviluppate poi dai figli Giuseppe e Stefano", ha commentato Stefano Caspani, Managing Director di Taste of Italy 2. "Siamo orgogliosi di entrare a farne parte affiancando la famiglia Borracci e metteremo al servizio dell’azienda le nostre competenze nel settore agroalimentare per cogliere le interessanti opportunità di sviluppo a livello internazionale, favorendo la creazione di un management team a supporto del progetto”.

Da parte sua, Giuseppe Borracci, amministratore delegato di Serroplast, ha detto: “Siamo convinti che con il supporto di Taste of Italy 2 accelereremo il percorso di crescita di Serroplast, tanto sul mercato nazionale quanto sui mercati esteri, consolidando il nostro posizionamento, mantenendo il livello di qualità dei nostri servizi e intensificando ulteriormente l’attività di ricerca e sviluppo che ha sempre sostenuto la nostra capacità di guidare lo sviluppo tecnologico del settore”.

Stefano Borracci, responsabile commerciale di Serroplast, ha infine affermato: “Serroplast è un’eccellenza italiana, universalmente riconosciuta nel settore dei sistemi di copertura per le coltivazioni di uva da tavola. Con l’ingresso di Taste of Italy 2 intendiamo rafforzare la struttura manageriale e commerciale al fine di consolidare la nostra posizione di leadership in Italia e competere più efficacemente sui mercati internazionali”.