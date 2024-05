Ponti protagonista a Cibus 2024

Portare sulle tavole di tutto il mondo prodotti alimentari che uniscono la grande tradizione italiana del buon cibo con la ricerca di gusti innovativi, ai massimi standard di qualità. È la missione di Ponti che, dal 1787, è un leader riconosciuto a livello internazionale nella produzione di aceti, sottaceti e sottoli, condimenti e sughi pronti.

Il gruppo si pone al vertice della produzione mondiale dell’Aceto di Vino e dell’Aceto Balsamico di Modena. La capacità di imbottigliamento giornaliera degli Acetifici del Gruppo Ponti, in un turno di 8 ore, è di 450.000 bottiglie.

Ma, come spiega il presidente e ad Giacomo Ponti in questa intervista esclusiva realizzata in occasione di Cibus 2024, "abbiamo anche un'anima importante dedicata alle conserve vegetali che a Cibus ha presentato significative novità. Come la linea Zero Olio senza grassi, ora anche nella versione high protein con una ricetta esclusiva per uno stile di vita sano e attivo".

Ponti sintetizza anche le difficoltà esterne affrontate dal gruppo nel 2023 (soprattutto gli aumenti dei costi delle materie non prime, come energia e packaging), ma anche all'inizio del 2024 quando "a causa della peggiore vendemmia in Italia degli ultimi 60 anni, soprattutto al sud, abbiamo assistito a un balzo dei costi della materia prima. Basti pensare che sono stati prodotti 37 mln ettolitri in Italia contro una vendemmia normale di 52 milioni: inevitabili i grandi aumenti della materia prima: vino +50% e mosti per aceti balsamici +70%".

Ma nonostante questi fattori "registriamo un inizio anno incoraggiante, soprattutto all'estero dove facciamo 25% del fatturato", conclude Ponti.

Guarda il video: