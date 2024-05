Bayer: accordo con Iberdrola per 33 GWh in 11 anni

Bayer acquisterà energia pulita per undici anni da Iberdrola a partire dal gennaio 2025. A stabilirlo è un accordo tra il produttore di rinnovabili e la multinazionale farmaceutica. Per tutto il periodo stabilito nell'intesa Iberdrola fornirà energia a Bayer per un totale di 33 GWh su tutto il periodo.

La collaborazione tra i due soggetti non è una novità, essendo già intercorsi accordi tra Bayer e Iberdrola in Spagna e in Messico, in ambito sostenibilità. A seguito di questa sottoscrizione, il sito Bayer di Garbagnate Milanese funzionerà al 100% grazie a energie rinnovabili.

L'energia sarà generata presso l'impianto fotovoltaico Iberdrola di Montefiascone (Lazio), con una capacità installata totale di 7 MW. Una volta operativo, l’impianto eviterà l’immissione in atmosfera di oltre 3.200 tonnellate di CO2, equivalente alla domanda di elettricità di oltre 4.000 famiglie.

"La partnership con Iberdrola ci consentirà di utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, riducendo significativamente l'impatto ambientale del nostro stabilimento", dichiara Vincent Curtin, Chief Executive Officer dello stabilimento Bayer. "È la dimostrazione di un impegno concreto di Bayer verso il raggiungimento degli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di carbonio, come definito dalle Nazioni Unite e dall'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale".

Da parte sua, dopo l'inaugurazione del suo impianto di Montefiascone (il secondo in Italia del gruppo spagnolo) Iberdrola potrà vantare una capacità operativa di 400 MW in Italia. La consolidata partnership con Bayer, rappresenta "una riprova del fatto che garantirsi una fornitura di energia rinnovabile pluriennale - oltre a essere un passo fondamentale verso la decarbonizzazione - rappresenta una scelta strategica in termini di stabilizzazione del prezzo dell’energia sul lungo periodo per le aziende che ci scelgono", dice Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola Clienti Italia.



