Valfrutta: novità per Polpe di Frutta

Continuano le novità di Valfrutta per le Polpe di Frutta, una categoria strategica per la marca della “natura di prima mano” che risponde alle esigenze dei vari target di consumatori, con tutto il gusto e la naturalità della frutta. È in arrivo la nuova veste per le referenze classiche della gamma 100% Polpe di Frutta Valfrutta presente in sette referenze, che rinnova il concept grafico con un look più moderno: una maggiore contemporaneità del pack design, che permette di allargare il target di consumatori e ne indirizza il consumo verso un pubblico più giovane.

Una nuova veste con la quale presentarsi sia a scaffale che in comunicazione, in maniera molto più trendy e appealing, con un’immagine più emozionale che esalta l’elevata qualità e contemporaneità del prodotto. La livrea della nuova confezione si contraddistingue da un’organizzazione più minimale degli elementi grafici, come la scelta dei caratteri più moderni, e un utilizzo di una palette colori caratterizzante ed eye catching.

Il rinnovato concept che interessa l’intera gamma delle Polpe di Frutta conferma la riconoscibilità di marca a scaffale, rafforzandone i valori di naturalità e genuinità.L’ottima qualità del prodotto è infatti garantita da Valfrutta, da sempre specialista della frutta e costantemente impegnata ad offrire prodotti nuovi, ad alto contenuto di servizio ed in grado di rispondere alle moderne esigenze del consumatore.

Le Polpe Valfrutta, con il 100% di frutta, cremose e ricche di gusto, sono presenti in 7 referenze: Mela Banana, Mela Italiana, Mela Albicocca Italiana, Pera Italiana, Mela Prugna, Mela Mirtillo, Mela Pesca Italiana. In ogni momento della giornata fanno apprezzare il gusto e la leggerezza della frutta più buona.

Davanti ad una maggior consapevolezza circa l’importanza di un’alimentazione corretta e funzionale, Valfrutta rivisita la gamma Fibrattiva che si evolve e si trasforma in una sola referenza: nasce la novità

Valfrutta Lax Attiva, la polpa di prugna ricca di fibre.La nuova referenza presenta una ricetta rivisitata con un incremento della percentuale di fibre che passa dal 4.4% al 6%, potendo così vantare il nuovo claim “ricca di fibre”, ma non solo! Oltre alla ricetta, anche la grafica è stata completamente rivista, evidenziando gli elementi caratterizzanti il prodotto quali l’alta percentuale di fibre e l’assenza di zuccheri aggiunti. Valfrutta Lax Attiva è proposta al consumatore in un formato in vaschetta da 100 grammi.

La gamma 100% Polpe di Frutta Valfrutta è disponibile nei punti vendita della Grande distribuzione e della Distribuzione organizzata.