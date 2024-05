Carni /2. Presentato Manifesto Smart Meat 2030

Siglato oggi al Senato il Manifesto Smart Meat 2030 - Sustainable Management and Advanced Responsible Technologies for Meat Ecosystems and Agri-food Tracking - per la sostenibilità digitale del settore zootecnico italiano. Il Manifesto è stato firmato nel corso della conferenza stampa per la presentazione del Rapporto “La transizione digitale delle filiere italiane della carne” indetta su iniziativa del senatore Antonio De Poli in collaborazione con la Fondazione per la Sostenibilità Digitale (leggi notizia EFA News). Lo studio è stato realizzato dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale con il contributo scientifico del centro studi di Carni Sostenibili, l’associazione che riunisce le principali sigle dei produttori di carni e salumi in Italia. Nelle intenzioni dei promotori il Manifesto è aperto ad associazioni, aziende e Istituzioni che vogliano sottoscriverne l’impegno, collaborando nella costruzione di un sistema ancora più avanzato, sostenibile e tecnologico.

Smart Meat 2030 nasce per sostenere le aziende del settore zootecnico italiano nel loro percorso verso gli obiettivi europei 2030 di sostenibilità. Dalla valorizzazione della tecnologia digitale e della sostenibilità digitale come pilastri delle filiere di produzione della carne, alla necessità di infrastrutture, competenze e formazione. Dalla costruzione di ecosistemi data driven, all’adozione di tecnologie avanzate fino al monitoraggio delle emissioni e del benessere animale. Dalla questione della sicurezza informatica, al ruolo strategico delle Istituzioni.

Sono dieci i punti che costituiscono il Manifesto e disegnano un percorso di sensibilizzazione verso i temi più urgenti per supportare le aziende del settore verso la transizione digitale in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

1) La Tecnologia Digitale come Pilastro dello Sviluppo delle Filiere Agroalimentari. 2) Sostenibilità Digitale come Asse Prioritario dello Sviluppo Tecnologico. 3) Necessità di Infrastrutture di Rete Capillari e Omogenee. 4) Centralità delle Competenze nella Trasformazione Digitale. 5) Formazione Diffusa e Continua per gli Operatori del Settore. 6) Costruzione di un Ecosistema Economico Basato sui Dati. 7) Adozione di Soluzioni Tecnologiche Avanzate. 8) Monitoraggio degli Impatti, del Benessere animale e dell’Uso del farmaco. 9) Attenzione alla sicurezza informatica. 10) Ruolo Strategico delle Istituzioni nel Supporto alla Trasformazione Digitale.

Per approfondimenti sui dieci punti del manifesto si rimanda alla lettura dell'allegato a questa EFA News.