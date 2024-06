Il food&bev si prepara a europei di calcio e olimpiadi

L'Europa si prepara a vivere un'estate estate di sport a tempo pieno. Tra i campionati di calcio Euro 2024 in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e le Olimpiadi a Parigi dal 26 luglio all11 agosto si prevede che saranno moltissimi i tifosi e gli appassionati che seguiranno questi eventi. Alle due kermersse sportive, però, si stanno preparando anche gli addetti ai lavori del settore alimentare: i produttori di cibo e bevande, infatti, preparano le bevande e gli snack perfetti per sostenere i tifosi nel loro "duro lavoro", pronti a godersi un drink durante gli eventi (soprattutto bevande alcoliche, pare).

Uno studio condotto dalla società di pagamenti elettronici Takepayments ha rilevato che nel solo Regno Unito si stima che i consumatori berranno 604,5 milioni di pinte di birra durante i 33 giorni del torneo Euro 2024, con 18.000 pinte al giorno. Un business di tutto rispetto per i produttori di bevande, visto che la spesa totale per la birra durante i campionati europei di calcio potrebbe superare 2,4 miliardi di sterline nel solo Regno Unito, pari a quasi 2,9 miliardi di Euro.

“I tornei sportivi, come gli Europei, possono essere incredibilmente emozionanti e hanno il potenziale per catturare l'attenzione dell'intera nazione -spiega Jodie Wilkinson, responsabile delle partnership strategiche di Takepayments-. I nostri dati dimostrano che questi eventi possono contribuire a dare alla nostra economia una spinta molto necessaria, il che è fantastico da vedere”.

Le bevande

Le indicazioni parlano chiaramente di una tendenza a bere soprattutto bevande alcoliche mentre guardano il calcio o le olimpiadi. "I grandi eventi sportivi sono molto più di ciò che accade sul campo -spiega Christina Gough, esperta di ricerca su sport e videogiochi presso la piattaforma di business intelligence Statista-. Migliaia di tifosi si riuniscono negli stadi e altri milioni assistono a casa con amici e familiari. Di conseguenza, durante questi eventi sportivi l'alcol scorre spesso a fiumi, per godersi lo spettacolo o anche per calmare i nervi del giorno della partita”.

Sempre secondo le previsioni, aumenteranno di brutto anche i consumi di bevande analcoliche, in parte per convenienza, in parte come frutto di campagne di marketing effettuate dai marchi di bevande. Un gigante come Coca-Cola, d'altra parte, ha aderito a Euro 2024 e alle Olimpiadi di Parigi come sponsor ufficiale, consapevole del potenziale di marketing di questi grandi eventi. La multinazionale, d'altronde, ha sponsorizzato le Olimpiadi di Amsterdam nel 1928 e da allora ha sostenuto tutti i giochi olimpici.

Lo sponsor ufficiale delle Olimpiadi di Parigi è, di fatto, il marchio di birra analcolica AB Bev, marchio belga che sta incrementando il marketing delle sue offerte analcoliche attraverso questa nuova partnership con il Comitato Olimpico Internazionale (OIC). Dal 2024 al 2028, Corona Cero a zero alcol sarà la birra ufficiale delle Olimpiadi di Parigi.

Il cibo

Passiamo al cibo. Il fatto che sia gli europei di calcio che le olimpiadi si svolgano durante l'estate europea ha il suo peso. Lo conferma Peter Dekkers, direttore generale per la nutrizione in Europa di Unilever, partner ufficiale di Euro 2024, secondo cui "il piacere del cibo gioca un ruolo così importante nel modo in cui ci riuniamo con gli amici e la famiglia durante gli eventi sportivi, sia che guardiamo insieme a migliaia di altre persone negli stadi o che facciamo il tifo dalle comodità di casa. Unilever ha anche lanciato la campagna “Up Your Game”, incoraggiando le persone a festeggiare sul posto di lavoro con i cibi dei nuovi “menu del giorno della partita”.