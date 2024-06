Sardegna: Ichnusa propone il "Decalogo del rispetto"

Per sensibilizzare i visitatori sull'importanza di adottare comportamenti virtuosi anche in vacanza, il birrificio Ichnusa, da sempre protagonista con le sue birre dei momenti felici dei sardi e di chi viene a visitare l’isola, e Legambiente Sardegna lanciano il Decalogo del rispetto. Si tratta di una summa dell'amore e del rispetto dei sardi per la Sardegna, consegnata con fiducia ai turisti e firmata da due realtà che da sempre si impegnano per la tutela della bellezza dell'isola. Un invito a scoprire la Sardegna in tutta la sua unicità e bellezza e, allo stesso tempo, un appello al turista per aiutare a tenerla intatta e pulita, proprio come se fosse casa sua.

“Abbiamo deciso di lanciare il Decalogo del Rispetto perché la Sardegna è la nostra casa, un tesoro da custodire con cura e rispetto, e vogliamo che chi viene a trovarci sappia che da noi è sempre il benvenuto, ma anche che ci sono delle regole da rispettare", ha dichiarato Matteo Borocci, direttore del birrificio Ichnusa. "Niente di trascendentale, ma piccole accortezze come: usare l'acqua con attenzione, rispettare la natura, avvicinarsi alle comunità locali, provare a imparare qualcosa sulla lingua e sulle tradizioni sarde e non abbandonare i rifiuti per terra. Su questo, la nostra posizione è netta: piuttosto che vedere le nostre bottiglie abbandonate dove non dovrebbero, preferiamo che non vengano bevute affatto. Ci piace pensare che un turismo responsabile sia possibile senza dover ricorrere a gesti eclatanti, ma semplicemente puntando sulla forza della collettività. Insieme, possiamo fare la differenza”.

“Da anni collaboriamo con il birrificio Ichnusa, condividendo valori profondi come la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio sardo. Il Decalogo del Rispetto rappresenta un altro passo concreto e significativo per proteggere l’isola e i suoi ecosistemi fragili. L'informazione e la sensibilizzazione dei turisti sono strumenti imprescindibili per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e questa iniziativa rafforza l’impegno di Legambiente nel far leva sul senso civico dei cittadini”, ha dichiarato Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna.

Tra i “piccoli gesti” proposti nel decalogo, ce n’è anche uno dedicato proprio all’abbandono delle bottiglie di vetro nell’ambiente. In questo caso, la posizione del birrificio Ichnusa non ammette repliche: se devi buttarla a terra, preferiamo che tu non beva la nostra birra. Un appello che acquista ancora maggiore concretezza grazie a una comunicazione d’impatto in tutti i punti di accesso della Sardegna (porti, aeroporti), nelle città e nei luoghi della movida. Un percorso di rispetto e orgoglio che porta le stesse persone del birrificio, insieme ai volontari di Legambiente, a scendere in campo in giornate dedicate alla raccolta del vetro abbandonato nelle strade, in spiaggia e nei parchi di sette località sarde per tutta la stagione estiva.

Il Decalogo del Rispetto, che sarà disponibile sul sito di Ichnusa e nelle aree di maggior afflusso turistico, è solo l’ultima delle azioni concrete che il birrificio porta avanti a sostegno della propria isola. Un percorso di lunga data che è partito nel 2018 e che continua ancora oggi per valorizzare le bellezze e i valori del territorio, con un’attenzione ad ambiente e tradizioni.