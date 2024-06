Rémy Martin celebra 300 anni reinventando la sua mixology

Nata nel 1724, la Maison Rémy Martin celebra quest'anno 300 anni di "eccezionale produzione di cognac". Per il tricentenario, la Casa ha programmato una serie di eventi che si snoderanno lungo tutto il 2024. L'arte della miscelazione è il cuore della maison ed è su questa particolarità che si è costruito il concorso celebrativo intitolato Rémy Martin Bartender Talent Academy, nei migliori cocktail bar di tutt’Europa. Una sfida all’ultimo cocktail in una giornata in cui protagonista assoluto della location è stato Rémy Martin reinterpretato nella mixology espressa dai migliori bartender coinvolti.

Da Nord a Sud Italia, nel mese di maggio, il concorso ha visto coinvolte otto tra le più prestigiose location premium delle diverse città e province come Roma, Catania, Verona, Firenze, Gallipoli, Padova, Napoli. Le regole di ingaggio al concorso prevedevano un’impeccabile organizzazione della festa per i 300 annidi Rémy Martin. Attraverso i criteri quali food, mixology, animazione e brindisi finale, ogni bar concorrente è stato chiamato a organizzare un evento indimenticabile e unico.

Paolo Sanna è risultato vincitore del concorso organizzato il 19 maggio al Convivium Bar, presso il resort Monaci delle terre nere di Zafferana Etnea, alle pendici del Vulcano in provincia di Catania. Il Convivium bar dell’Etna è situato nel corpo centrale della tenuta dei Monaci delle terre nere: si tratta di un cocktail bar unico al mondo e nel suo genere, che ha come obiettivo quello di mettere ''il territorio in un bicchiere'’. Un progetto ambizioso e visionario, nato dall’ esigenza e dalla volontà comune, del Bar manager Paolo Sanna e i proprietari Guido e Federica Coffa, di comunicare un territorio potentissimo, la sua storia e la sua energia.

In complesso, per festeggiare il compleanno, cocktail classici o nuove creazioni hanno onorato la storia della maison, proponendo in modo creativo i protagonisti indiscussi, ossia le diverse tipologie di cognac Rémy Martin. Alla proposta di cocktail sono stati associati i migliori abbinamenti culinari o gourmet capaci di esaltarne i sapori, in cornici allestite per l’occasione in modo ineccepibile con i colori della Maison.

Non sono mancate sorprese, spettacoli musicali, live music, apparizioni di ospiti speciali e le torte per le 300 candeline sono state una più originale dell’altra. In palio un’indimenticabile experience nella città di Cognac e a Parigi, e la partecipazione a settembre al concorso con i finalisti, i migliori bartender a livello internazionale. Grazie a questo concorso, i bar internazionali più rinomati e cool hanno celebrato 300 anni di cultura e innovazione del cocktail.