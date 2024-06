Bayer premiata a "Enovitis in Campo"

Bayer partecipa alla 18a edizione di "Enovitis in Campo" la manifestazione di riferimento in Italia per le macchine e attrezzature da vigneto, che si svolge conclude oggi sulle colline di Castel San Pietro Terme, a Bologna, presso l’azienda agricola Agrivar di Palazzo di Varignana. Quest’anno Bayer ha presentato per la prima volta una novità digitale per la viticoltura: si tratta di Spray kit di FieldView novità che ha ricevuto il prestigioso Premio “New Technology” assegnato dall’Innovation Challenge Lucio Mastroberardino 2024.

Il concorso ogni anno seleziona le più interessanti novità e soluzioni per progresso tecnico, efficienza e funzionalità, sostenibilità, praticità, impatto ambientale e qualità del lavoro.

Spray kit di FieldView, nato dalla collaborazione con il gruppo bulgaro Nik, che dal 2002 si occupa di precision technology, è stato premiato con la motivazione di “essere un kit applicabile anche agli atomizzatori già in uso, che monitora in tempo reale la quantità di fitofarmaco distribuito, tramite l’integrazione di una serie di flussimetri per ogni sezione della macchina irroratrice. I dati raccolti sono poi analizzati tramite una piattaforma digitale dedicata, in modo da impostare l’irrorazione per una distribuzione in linea con la più alta sostenibilità ambientale ed economica”.

Durante le due giornate di incontro, è stato possibile toccare con mano il funzionamento del sistema dello Spray kit tramite delle applicazioni pratiche di irrorazione in campo. Completano l’offerta per la difesa e la cura del vigneto che Bayer presenta alla manifestazione le soluzioni innovative di origine chimica, affiancate da proposte di origine naturale insieme a GrapeVision, il digitale pensato appositamente per il vigneto che indica il rischio di attacchi di peronospora, oidio, botrite e black-rot.

Con queste innovazioni, sottolinea l'azienda in un comunicato, Bayer "conferma il suo impegno nel supportare gli agricoltori attraverso un’agricoltura che punti all’Innovazione e alla Sostenibilità in linea con la mission aziendale 'Health for All, Hunger for None'".