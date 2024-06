Niente più bisfenolo negli imballaggi: l'Ue vara la stretta

Attesa da tempo, almeno diciamo da febbraio scorso quando l'Ue ha avviato la consultazione per vietarlo (vedi articolo EFA News), arriva adesso il no dell'Ue al bisfenolo A (Bpa). Ebbene, i Paesi Ue hanno approvato la proposta della Commissione di vietare l'uso di questa sostanza chimica: il divieto entrerà in vigore alla fine del 2024 e riguarderà imballaggi come, ad esempio, il rivestimento delle lattine, le bottiglie di plastica riutilizzabili per bevande, i refrigeratori per la distribuzione dell'acqua o anche in certi utensili da cucina.

La sostanza infatti è presente in molti prodotti e in parecchi contenitori di plastica ma può anche migrare, seppure in piccole quantità, e andare a finire negli alimenti e nelle bevande: il bisfenolo A è un interferente endocrino, capace di alterare l’equilibrio ormonale e innescare “potenziali effetti nocivi sul sistema immunitario“.

La decisione, spiega l'esecutivo comunitario in una nota, fa seguito a una valutazione dell'Efsa, l'Autorità Ue per la sicurezza alimentare secondo cui la sostanza avrebbe "potenziali effetti nocivi sul sistema immunitario": Bruxelles, però, garantisce "eccezioni limitate" se non dovessero esserci alternative "sicure disponibili e periodi di transizione che non comportino rischi per i consumatori" (vedi articolo EFA News).