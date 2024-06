L'Ue ha approvato oggi (a sorpresa) la legge sul ristoro della natura

Oggi il Consiglio Ue ha adottato formalmente il primo regolamento sul ripristino della natura. Dopo mesi di stallo, i ministri dell'Ambiente hanno confermato l'accordo con l'Eurocamera sul regolamento proposto a giugno 2022 dalla Commissione europea per ripristinare le aree naturali già degradate, uno dei pilastri del Green Deal. L'Italia ha votato contro insieme a Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia e Svezia, mentre solo il Belgio si è astenuto. Di fatto, il via libera odierno è stato possibile grazie al cambio di posizione (c'è chi parla più criticamente di "dietrofront") del governo austriaco, che aveva inizialmente dichiarato l'intenzione di astenersi: col sì di Vienna oggi, invece, è stato possibile raggiungere la maggioranza qualificata in seno al Consiglio. la maggioranza si ottiene quando a votare a favore sono almeno 15 Stati Ue (su 27) che rappresentano almeno il 65% della popolazione.

Questa legge mira a mettere in atto misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Ue entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce obiettivi e obblighi specifici e giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, da quelli terrestri a quelli marini, d'acqua dolce e urbani. Il regolamento, inoltre, mira a mitigare i cambiamenti climatici e gli effetti dei disastri naturali: di fatto, aiuterà l'Ue a rispettare i suoi impegni ambientali internazionali e a ripristinare la natura europea.

La nuova normativa, in soldoni, prevede il ripristino del 20% degli ecosistemi terrestri e marini dell'Unione entro il 2030. La legislazione, definita da più parti "pionieristica" mira a ripristinare almeno il 30% delle aree terrestri e marine dell'Unione entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Ripristino degli ecosistemi terrestri e marini



Le nuove norme contribuiranno a ripristinare gli ecosistemi degradati negli habitat terrestri e marini degli Stati membri, a raggiungere gli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione e adattamento al clima e a migliorare la sicurezza alimentare. Il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano e attuino misure per ripristinare congiuntamente, come obiettivo dell'Ue, almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Ue entro il 2030. Il regolamento copre una serie di ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, tra cui le zone umide, i pascoli, le foreste, i fiumi e i laghi, nonché gli ecosistemi marini, tra cui le praterie di fanerogame e i letti di spugne e coralli.

Fino al 2030, gli Stati membri daranno priorità ai siti Natura 2000 nell'attuazione delle misure di ripristino.

Per gli habitat ritenuti in cattive condizioni, elencati nel regolamento, gli Stati membri adotteranno misure di ripristino:

almeno il 30% entro il 2030;

almeno il 60% entro il 2040;

almeno il 90% entro il 2050

Sforzi di non deterioramento



Gli Stati membri si impegneranno per evitare un deterioramento significativo delle aree che:

hanno raggiunto buone condizioni grazie al restauro ospitano gli habitat terrestri e marini elencati nel regolamento.

Proteggere gli impollinatori

Il regolamento introduce requisiti specifici per le misure volte a invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030.

Misure per gli ecosistemi



Il regolamento stabilisce requisiti specifici per diversi tipi di ecosistemi, tra cui i terreni agricoli, le foreste e gli ecosistemi urbani. Gli Stati membri, sottolinea il comunicato di Bruxelles, "adotteranno misure volte a migliorare due di questi tre indicatori:

la popolazione di farfalle delle praterie;

lo stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;

la quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad alta diversità.

Anche l'aumento della popolazione di uccelli forestali e la garanzia che non si verifichino perdite nette di spazi verdi urbani e di copertura arborea fino alla fine del 2030 sono misure chiave di questa nuova legge. Gli Stati membri, aggiunge la nota, "metteranno in atto misure volte a ripristinare le torbiere prosciugate e a contribuire a piantare almeno tre miliardi di alberi in più entro il 2030 a livello di U". Per trasformare almeno 25.000 km di fiumi in fiumi liberi entro il 2030, gli Stati membri adotteranno misure per rimuovere le barriere antropiche alla connettività delle acque di superficie.

Piani nazionali di ripristino

In base alle nuove norme, gli Stati membri devono pianificare e presentare alla Commissione piani nazionali di ripristino che indichino come raggiungere gli obiettivi. Devono inoltre monitorare e riferire sui loro progressi, sulla base di indicatori di biodiversità a livello europeo.

I prossimi passi

Il regolamento sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrerà in vigore. Diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Entro il 2033, la Commissione riesaminerà l'applicazione del regolamento e il suo impatto sui settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, nonché i suoi effetti socio-economici più ampi.

Il contesto



La Commissione europea ha proposto una legge sul ripristino della natura il 22 giugno 2022, nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che fa parte del Green Deal europeo. Oltre l'80% degli habitat europei è in cattive condizioni. Gli sforzi compiuti in passato per proteggere e conservare la natura non sono riusciti a invertire questa preoccupante tendenza.

Per questo motivo, per la prima volta in assoluto, il regolamento si propone di adottare misure volte non solo a preservare ma anche a ripristinare la natura. Il regolamento aiuterà l'Ue a rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, in particolare il Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montréal concordato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP15).

"Sono soddisfatto di questo voto positivo sulla legge sul ripristino della natura, concordata tra il Parlamento europeo e il Consiglio quasi un anno fa -spiega Alain Maron, ministro della Transizione climatica, dell'Ambiente, dell'energia e della democrazia partecipativa del governo della Regione di Bruxelles-Capitale-. È il risultato di un duro lavoro che ha dato i suoi frutti. Non c'è tempo per una pausa nella protezione del nostro ambiente. Oggi il Consiglio dell'UE sceglie di ripristinare la natura in Europa, proteggendo così la biodiversità e l'ambiente di vita dei cittadini europei. È nostro dovere rispondere all'urgenza del crollo della biodiversità in Europa, ma anche consentire all'Unione europea di rispettare i suoi impegni internazionali. La delegazione europea potrà andare alla prossima COP a testa alta".