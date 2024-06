Yoga rinnova partnership con Radio Bruno Estate 2024

Continua per il terzo anno consecutivo il connubio tra il nome del succo di frutta e la migliore musica italiana. Torna infatti a partire dalle prossime settimane tra l’Emilia-Romagna e la Toscana Yoga Radio Bruno Estate 2024, che vede ancora una volta Yoga - brand di riferimento per i succhi di frutta - come title sponsor dello show musicale estivo di Radio Bruno.

Quattro le tappe serali in programma, tutte con inizio alle ore 21 e rigorosamente ad ingresso gratuito, in alcune delle piazze più belle di queste splendide regioni che si apprestano ad accogliere 30.000 persone. Si inizia martedì 25 giugno a Reggio Emilia (piazza della Vittoria) con artisti del calibro di Clara, Ermal Meta, Emma, Orietta Berti, Alfa, Articolo 31 e Boomdabash. Si prosegue martedì 9 luglio in piazza Cavalli a Piacenza, quindi mercoledì 17 luglio in piazza Saffi a Forlì per concludere giovedì 29 agosto in piazza del Duomo a Prato.

“Il 2024 è un anno di grandi novità per Yoga che qualifica ulteriormente l’offerta di succhi di frutta premium in tutti i mercati in cui è presente", dichiara Federico Cappi, direttore marketing retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio storico Yoga. "Siamo molto felici di poter rinnovare per la terza edizione consecutiva questa partnership con Radio Bruno Estate, portando così nel tour musicale tutto il gusto, la freschezza e l’allegria di Yoga. Vogliamo rivolgerci ad un pubblico giovane, amante della musica pop e leggera italiana, attento alle nuove tendenze e che ama sperimentare e innovare”.

In occasione dei quattro concerti di Yoga Radio Bruno Estate, nelle piazze di Reggio Emilia, Piacenza, Forlì e Prato sarà presente un corner Yoga con i migliori succhi di frutta per dissetare a suon di gusto gli spettatori presenti.