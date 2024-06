Appleton Hearts collection: la re-evoluzione continua

La collezione in edizione limitata di single marks 100% pot still, selezionati da Luca Gargano e da Joy Spence, è ormai entrata nella leggenda. Ora, dopo le annate 1993, 1994, 1995, 1999, 1984, 2002 e 2003, è arrivato il momento della release 1998. Un blend straordinario di 19 barili (il #417649 e dal #422371 al #422388), scelti tra i quasi duecentomila della distilleria giamaicana: distillato in alambicco Forsyths e imbottigliato a 63° dopo 25 anni di invecchiamento in clima tropicale, ha un contenuto totale di congeners (ossia di composti chimici presenti nell'alcol dopo la distillazione) di 995 gr/hlpa.

Appleton Hearts Collection è l’ormai leggendaria gamma in edizione limitata di single marks 100% pot still, selezionati da Gargano, patron di Velier, la storica azienda genoverse di distribuzione di spirit, e da Joy Spence, storica Master blender di Appleton Estate. Si tratta di una prima assoluta a livello mondiale che dal 2020, anno delle prime release, è un vero e proprio oggetto di culto tra i collezionisti di tutto il mondo: i rum che compongono questa serie esclusiva sono i primi single mark rum, 100% pot still e millesimati, che Appleton Estate abbia mai rilasciato. La distillazione 100% pot still, tagliando le teste e le code, permette di mantenere soltanto il cuore del distillato.

La collezione diventa sempre più completa; la re-evoluzione del pot still continua, fanno notare da Velier. Il progetto nasce dall’idea di imbottigliare i colori più belli che la leggendaria Master Blender Joy Spence utilizza per creare i blend che hanno fatto la storia di Appleton Estate, e che non erano mai stati mostrati prima al mondo singolarmente. La distilleria imbottiglia infatti da secoli esclusivamente blend di rum provenienti da distillazione in colonna e pot still.

Per la prima volta nella storia di Appleton viene imbottigliato un 100% Pot Still: rum di mark diversi, tenuti gelosamente segreti, millesimati e distillati in alambicco discontinuo. Si tratta di liquidi invecchiati fino a 30 anni in clima tropicale: un dettaglio unico nel mondo del rum.

La sesta e la settima edizione dimostrano l’enorme profondità della gamma, resa possibile soltanto grazie all’incredibile patrimonio di barili della distilleria. La profondità dello stock di Appleton Estate infatti, con i suoi oltre 200 000 barili, è unica al mondo, ed è quindi l’unica distilleria di rum con cui sarebbe stato possibile questo co-bottling.

Tornando agli albori del progetto, la scintilla si accende grazie all'incontro tra Spence e Gargano, e tutto comincia con una degustazione privata di barili che si svolge presso Appleton Estate, durante la quale Luca e Joy selezionano la serie di eccezionali vintage pot still che verranno poi imbottigliati. “Sapevamo entrambi di voler sviluppare un progetto unico e, per la prima volta nella storia del brand, abbiamo collaborato -racconta Spence-. L’intenditore Luca Gargano è senza dubbio uno dei più autorevoli esperti di rum viventi, per cui la scelta di lavorare con lui è arrivata in maniera del tutto naturale. È anche uno dei più grandi collezionisti di rum al mondo, e un personaggio incredibile".

"Tutto questo -aggiunge Spence-ci ha dato l’opportunità di fare qualcosa che ad Appleton non avevamo mai fatto prima. L'amore per Appleton e anche quello per la Giamaica hanno ispirato il nome del progetto, Hearts Collection, che vuole essere una dichiarazione e un omaggio appunto al cuore di questo paese e all’amore per il rum, che nella distillazione discontinua trova la sua espressione più vera, il suo cuore".

“Dopo il grande successo delle nostre release del 2020 -commenta ancora l'esperta-, abbiamo sentito la necessità di continuare questo viaggio alla scoperta del meglio che una distilleria leggendaria può offrire al mondo. Da tempo sognavo di pubblicare selezioni di singole annate pot still di Appleton Estate, quindi è stato incredibile vedere la calorosa accoglienza che le uscite della Hearts Collection ricevono anno dopo anno, in tutto il mondo".