Alleanza tra Bayer e Solynta: in Kenya e India le patate nasceranno dai semi

Bayer e Solynta, azienda sementiera olandese, hanno raggiunto un accordo di collaborazione per la commercializzazione e la distribuzione di sementi di patate vere nei mercati del Kenya e dell'India. Questa partnership segna l'ingresso di Bayer nel mercato globale della patata, che si estende su 20 milioni di ettari, e la sua prima collaborazione con Solynta, un'azienda olandese focalizzata sullo sviluppo di robuste varietà di patate ibride per la quarta coltura al mondo per volume di produzione globale e una delle colture orticole più coltivate al mondo.

La collaborazione, sottolinea il comunicato ufficiale della società olandese, sarà incentrata sulle "conoscenze specialistiche di Solynta nell'ambito della selezione delle patate e sullo sviluppo di nuove varietà di patate robuste, in grado di prosperare in aree geografiche chiave per la coltivazione delle patate". Un'innovazione che consentirà ai coltivatori di piantare patate a partire da veri semi, anziché dalla tradizionale semina di tuberi: i coltivatori avranno bisogno di soli 25 grammi di semi veri di patata puliti ed esenti da malattie per ettaro per avviare una coltura di patate, rispetto ai 2.500 chili di tuberi da semina deperibili richiesti in precedenza.

In base all'accordo, Bayer utilizzerà la sua forte presenza e i suoi canali di distribuzione sul campo per commercializzare le varietà più adatte a queste regioni. Le nuove varietà ibride di patate saranno distribuite da Bayer sotto forma di semi veri ai coltivatori di patate nelle aree più remote del Kenya e dell'India.

Una delle maggiori sfide che i piccoli agricoltori si trovano ad affrontare in entrambe le regioni è la mancanza di materiale di partenza di alta qualità con una genetica adeguata per coltivare patate per nutrire le loro comunità e migliorare la loro posizione finanziaria. In entrambe le aree geografiche, la necessità di materiale di partenza di qualità per la coltivazione delle patate supera la disponibilità. In Kenya, la patata è la seconda coltura di base e i coltivatori dipendono da una fornitura limitata di tuberi-seme, spesso portatori di malattie della patata.

L'India è il secondo mercato mondiale per le patate: con una popolazione in rapida crescita e diverse zone climatiche all'interno del Paese, c'è una forte domanda di nuove varietà di patate robuste, in grado di resistere alle malattie della patata e facili da trasportare.

La possibilità di coltivare le patate a partire da semi veri e propri, anziché da tuberi-seme, aggiunge la nota, offre notevoli vantaggi all'industria della patata: i tuberi-seme hanno maggiori probabilità di portare malattie o di rovinarsi durante il trasporto e sono più costosi da trasportare e conservare. I veri semi di patata, invece, sono puliti e privi di malattie e offrono molti vantaggi rispetto ai materiali di partenza tradizionali utilizzati nella coltivazione delle patate. I veri semi di patata, inoltre, hanno una durata di conservazione di molti anni, sono molto più piccoli ed economici da trasportare e conservare. Inoltre, i semi di patata veri sono disponibili tutto l'anno. Grazie alla selezione ibrida, i semi di patata vera possono essere selezionati con ulteriori caratteristiche positive, tra cui la resistenza alle malattie e al clima.

Per Bayer, l'aggiunta di semi di patata veri al suo portafoglio, prosegue la nota, è in linea con la sua strategia di agricoltura rigenerativa, incentrata sulla costruzione di sistemi alimentari più resilienti e sostenibili.

"Siamo entusiasti di avviare una collaborazione con Solynta e di sostenere ulteriormente i piccoli agricoltori -spiega Frank Terhorst, responsabile della strategia e della sostenibilità della divisione Crop Science di Bayer-. "L'innovazione delle sementi è una delle nostre aree di interesse principali. Ci aspettiamo che questi semi di patata veri abbiano un impatto positivo sulle comunità locali e sulla sicurezza alimentare e nutrizionale in Kenya e in India".

"L'aggiunta di semi di patata veri al nostro portafoglio è una naturale evoluzione del lavoro che il nostro team continua a fare per sostenere i piccoli coltivatori e offrire le più recenti innovazioni -aggiunge Inci Dannenberg, presidente di Global Vegetable Seeds, Bayer-. Utilizzeremo le nostre reti di distribuzione già ben consolidate in India e Kenya per portare i veri semi di patata nelle mani dei coltivatori".

Peter Poortinga, ceo di Solynta, ha sottolineato che i semi di patata veri sono il risultato di quasi due decenni di lavoro sulla tecnologia di riproduzione ibrida della patata presso Solynta. "La riproduzione ibrida -dice- è una tecnologia collaudata in molte colture alimentari esistenti, che consente di sviluppare rapidamente nuove varietà con caratteristiche desiderabili, come la resistenza alle malattie. Come azienda, siamo lieti di unire le forze con Bayer per l'introduzione e la distribuzione delle nostre sementi di patate vere in questi mercati. Questa collaborazione è un passo importante verso l'introduzione commerciale su larga scala di semi di patata veri e la creazione di nuovi sistemi di coltivazione sostenibili". Secondo Joost van Regteren, chief commercial officer di Solynta, questa collaborazione segna l'inizio di una maggiore presenza commerciale nelle regioni. "Siamo concentrati sull'introduzione rapida e generalizzata di semi di patata veri, conducendo prove sul campo e commerciali per dimostrarne l'efficacia -spiega il manager-. Siamo entusiasti di collaborare con Bayer per l'ulteriore introduzione commerciale in Kenya e in India".









Informazioni su Bayer

Bayer è un'azienda globale con competenze chiave nei settori delle scienze della vita e della nutrizione. In linea con la sua missione, "Salute per tutti, fame per nessuno", i prodotti e i servizi dell'azienda sono progettati per aiutare le persone e il pianeta a prosperare, sostenendo gli sforzi per affrontare le principali sfide poste dalla crescita e dall'invecchiamento della popolazione mondiale. Bayer è impegnata a promuovere lo sviluppo sostenibile e a generare un impatto positivo con le sue attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad aumentare il proprio potere di guadagno e a creare valore attraverso l'innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo. Nell'anno fiscale 2023, il Gruppo aveva circa 100.000 dipendenti e un fatturato di 47,6 miliardi di euro. Le spese di ricerca e sviluppo prima delle voci speciali sono state pari a 5,8 miliardi di euro. www.bayer.com.



Informazioni su Solynta

Solynta è un'azienda sementiera olandese specializzata in semi di patate vere. La missione di Solynta è quella di contribuire ad affrontare l'insicurezza nutrizionale globale fornendo ai coltivatori di patate le risorse per coltivare varietà di patate più economiche, robuste e resistenti al clima. I semi di patate vere e non OGM di Solynta sono il risultato di quasi due decenni di ricerca e sviluppo nella selezione di patate ibride. Dal 2023, Solynta ha iniziato a commercializzare le sue varietà di semi di patate vere. Per saperne di più sulla loro missione di sbloccare il vero potenziale delle patate, visitate il sito www.solynta.com.