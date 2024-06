Yoga per bar: nuova edizione limitata

Un viaggio immersivo scandito dalle tappe in otto città per celebrare il forte legame del marchio con la sua terra insieme ad una produzione di eccellenza, simbolo di intere comunità. Ecco Yoga Limited Edition Saluti dalla Romagna, la novità per l’estate 2024 al gusto pesca nettarina rivolta ai bar romagnoli e dell’area metropolitana bolognese.Non poteva che essere Yoga - il succo di frutta per antonomasia, marchio storico nato nel 1946 in quella patria della frutticoltura che è Massa Lombarda, in provincia di Ravenna - a proporre un assaggio dell’autenticità e della qualità della Romagna, con una edizione speciale tutta da collezionare, impreziosita dalle iconiche illustrazioni delle principali città romagnole.

Yoga Limited Edition Saluti dalla Romagna è una gamma di succhi di frutta per i bar proposta in bottiglia di vetro da 200 ml con il gusto inconfondibile delle pesche nettarine conferite dai soci agricoltori romagnoli. Un’imperdibile collezione a edizione limitata, un succo con un’elevata componente di frutta (pari al 70%) e 8 differenti etichette che celebrano le bellezze della Romagna: Ravenna, Bagnacavallo, Lugo, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione. Ognuna rappresentata con un’illustrazione che ne racconta un luogo simbolo, che sia il monumento più famoso, la piazza o la cattedrale che tutti i cittadini conoscono.

“Vogliamo valorizzare la nostra terra che è sinonimo di eccellenza e genuinità, portando in ogni sorso tutta la bontà della migliore frutta coltivata dai nostri soci agricoltori romagnoli", spiega Gabriele Angeli, direttore marketing horeca di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga." Le pesche nettarine di Romagna sono riconosciute per il loro sapore unico e la qualità superiore, incarnano l’anima della Romagna: ricca, generosa, autentica. Dopo il grande successo dell’anno scorso", conclude Angeli, "torniamo a proporre una Limited Edition per promuovere l’autenticità e la qualità di Yoga e della sua terra, che è la Romagna”.