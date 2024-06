Copa e Cogeca sostengono la presidenza belga in Ue su agricoltura e pesca

Sul futuro dell'agricoltura Copa e Cogeca ( sostengono le conclusioni della presidenza belga del Consiglio Ue. Lo conferma un comunicato ufficiale secondo cui, in occasione della riunione dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca del 24 giugno, la presidenza belga del Consiglio ha presentato le sue conclusioni sul futuro dell'agricoltura condivise da Copa e Cogeca, le due grandi organizzazioni Ue dell'agricoltura. Entrambe, sottolinea la nota, "sostengono questo documento che riconosce l'importanza strategica dell'agricoltura e propone precise priorità politiche, in gran parte allineate al nostro manifesto presentato durante le elezioni europee". Queste proposte, si legge ancora, "devono ora riflettersi nell'agenda strategica 2024-2029 che sarà discussa dai capi di Stato alla fine della settimana".

Dopo la fine del mandato 2019-2024, che si è conclusa con manifestazioni nella maggior parte degli Stati membri, è stato importante vedere le istituzioni europee proporre la loro analisi della situazione e stabilire le priorità per il mandato di apertura. La presidenza belga del Consiglio, prosegue il comunicato, "si è assunta la responsabilità di proporre una visione per il futuro dell'agricoltura, una visione condivisa dalla maggioranza degli Stati membri e da Copa e Cogeca". In un documento ridotto a 26 punti, le due sostengono, "innanzitutto l'analisi accurata delle ragioni delle manifestazioni agricole, la necessità di riposizionare l'agricoltura come pilastro strategico dell'Ue nell'attuale contesto geopolitico, l'importanza della Pac e il mantenimento di un bilancio adeguato in linea con i suoi obiettivi". Ancora: "Notiamo con interesse l'enfasi posta sull'adozione della bioeconomia e dell'economia circolare, passate in secondo piano durante il precedente mandato, l'approccio equilibrato alle questioni commerciali e ambientali, l'enfasi posta sul monitoraggio e sulla riduzione degli oneri amministrativi per gli agricoltori, e l'importanza data al rinnovamento generazionale e ai programmi di ricerca. Infine, accogliamo con favore la proposta della presidenza belga di un'analisi da parte della Commissione dell'approccio ai sistemi alimentari".

"Leggendo i manifesti dei vari gruppi politici in corsa alle elezioni -prosegue il comunicato Copa-Cogeca-, ci rammarichiamo che questo documento sul futuro dell'agricoltura non menzioni il ruolo chiave delle cooperative agricole e il loro ruolo fondamentale per garantire un'agricoltura più dinamica e competitiva negli anni a venire". Inoltre, conclude, "da un punto di vista istituzionale, chiediamo ai leader dell'Ue di sostenere pienamente la richiesta di Copa e Cogeca per le future istituzioni: è necessario un commissario per l'agricoltura e le aree rurali con un ruolo chiave come vicepresidente della Commissione europea".