IDeA Agro acquisisce maggioranza Spo Zentrum

IDeA Agro, primo fondo di private equity in Italia interamente dedicato a investimenti nell’agribusiness e farmland, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, affianca gli imprenditori Paola e Giacomo Rizzo, rilevando la maggioranza di Spo Zentrum, piattaforma siciliana specializzata nella produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, tra cui prevalentemente agrumi, con un portafoglio clienti retail di primario standing altamente fidelizzato.

L’operazione prevede l’ingresso di Idea Agro nel capitale di Agrimediterranea, holding agricola della famiglia che controlla le attività produttive agricole e la piattaforma di distribuzione Spo Zentrum, al fine di supportarne il percorso di sviluppo nel contesto di un innovativo progetto di agricoltura sostenibile. Ad oggi, il gruppo, con un fatturato consolidato di oltre 20 milioni di euro e un tasso medio di crescita negli ultimi cinque anni di circa il 10%, si contraddistingue per il suo business model verticalmente integrato, dalla fase di produzione della materia prima alle attività di condizionamento e commercializzazione del prodotto finito.

Il Gruppo gestisce circa 450 ettari in Sicilia, di cui circa 180 direttamente, per una capacità produttiva di oltre 25mila tonnellate su base annua, che viene lavorata su una piattaforma logistica composta da magazzini di pre-calibratura in Sicilia e centri di lavorazione e di distribuzione nel centro Italia in grado di garantire la consegna della merce in giornata su tutto il territorio nazionale.

Con le risorse e le competenze apportate, il fondo IDeA Agro, oltre a favorire l’ulteriore managerializzazione e valorizzazione della filiera agricola locale, punta a far diventare il Gruppo il più importante operatore siciliano integrato nella produzione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli attraverso il completamento di un importante programma di investimenti volto sia all’ampliamento degli areali produttivi che al rafforzamento della piattaforma logistica e commerciale sul territorio nazionale.

Sotto il profilo Esg, l'operazione non solo promuove la sostenibilità ambientale attraverso pratiche agricole innovative e rispettose dell'ecosistema locale, ma sostiene anche lo sviluppo sociale in Sicilia. L'adozione di stringenti criteri Esg (ambientali, sociali e di governance) favorirà la crescita delle comunità e dell’indotto locale garantendo al contempo il continuo miglioramento delle condizioni di lavoro. Inoltre, l'attenzione alla tracciabilità e alla qualità del prodotto rafforzerà la fiducia dei consumatori ed esalterà l'eccellenza della produzione ortofrutticola siciliana sul mercato nazionale. Questo approccio integrato dimostra come gli investimenti sostenibili possano creare valore condiviso, coniugando i risultati economici con i benefici sociali e ambientali.

"Con quest’ultima operazione il Fondo IdeA Agro completa il suo ciclo di investimento con dieci operazioni all’attivo, di cui sette in sviluppo agricolo per oltre 1200 ettari, confermandosi il principale fondo di private equity specializzato nell’agribusiness in Italia con una strategia di investimento focalizzata sulle cosiddette permanent crops, le più complesse ma anche le più redditizie, e sulla costruzione di filiere agricole e agroindustriali corte e verticalmente integrate", commenta Pier Luigi Rossi, Managing Director del Fondo IDeA Agro. "Il portafoglio investimento agricolo di IDeA Agro rappresenta ad oggi un unicum nel panorama europeo sia in termini di diversificazione colturale che geografica in Italia. Per un’agricoltura d’eccellenza non poteva dunque mancare la nostra presenza nella filiera degli agrumi che per antonomasia rappresenta il sapore e la tradizione della Sicilia ed in questa logica riteniamo che Spo Zentrum sia la piattaforma ideale per costruire un leader di mercato nazionale”.

Da parte sua, Giacomo Rizzo, amministratore delegato del Gruppo Spo Zentrum, parlando dell'acquisizione della maggioranza da parte di IDeA Agro, ha detto: “Lo ritengo un matrimonio molto promettente, che ci permetterà di ambire a diventare leader di settore, con investimenti volti al massimo incremento delle superfici produttive tali da sviluppare la più grande piattaforma integrata di produzione e commercializzazione in Italia. Abbiamo sempre creduto in un sistema di “AgricUltura” che racchiude nel suo significato, non solo la mera coltivazione del suolo, ma soprattutto la cultura di un modello di servizio volto alla piena valorizzazione del nostro prodotto. Siamo infatti oggi l’unica realtà produttiva siciliana, certificata anche Igp, con presidi di confezionamento e distribuzione in centro Italia in grado di garantire la consegna della merce in poche ore sulle principali aree di interesse commerciale”.