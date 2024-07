AB Mauri: completata acquisizione pacchetto azionario Mapo

AB Mauri ha completato l’acquisizione del pacchetto azionario di Mapo srl, in data 27 giugno 2024. Mapo è un’azienda specializzata nella produzione di prodotti bakery congelati, con sede a Latina.

“Mapo è un partner di lunga data per AB Mauri. Trasforma il mix Scrocchiarella, prodotto nello stabilimento di Cologne, a Brescia, in basi precotte surgelate che rappresentano un elemento distintivo nella nostra gamma prodotti", ha spiegato Marco Devenuto, Emea Managing Director di AB Mauri.

"Questa acquisizione strategica rinforza la supply chain e crea le condizioni per investimenti in nuova capacità produttiva volta a soddisfare la domanda crescente di prodotti gustosi, buoni e contemporanei in Italia e all’estero”, conclude Devenuto.

AB Mauri, parte di Associated British Foods plc, è un’azienda leader globale nella produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione, pizzeria e pasticceria, con 7.000 dipendenti, 50 stabilimenti in 32 Paesi e vendite in oltre 100 Paesi. In Italia conta circa 250 persone ed un fatturato di oltre 150 milioni di euro. Nel nostro Paese è presente con due siti produttivi: quello di Casteggio (PV) che produce di lievito fresco, secco e disattivato; e Cologne (BS) nel quale vengono realizzati ingredienti per la panificazione, pasticceria e pizzeria.

L'azienda si focalizza essenzialmente sul B2B, fornendo il lievito e le materie prime ai produttori artigiani e ai principali attori dell’industria alimentare. Inoltre, commercializza lievito ed ingredienti anche sul canale B2C, soprattutto per la grande distribuzione. Gli ingredienti AB Mauri raggiungono oltre 15.000 punti vendita in Italia, e la produzione raggiunge circa 1,5 milioni di tonnellate all’anno di prodotti di panificazione, pizzeria e pasticceria. Si stima che circa il 40% della popolazione in Italia consumi almeno una volta all’anno un alimento realizzato con ingredienti AB Mauri.