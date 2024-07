Purina lancia Dogasnax e il primo petfood virtuale

Purina, azienda leader in Europa nel pet-care, annuncia il lancio di Purina Dogasnax, il primo brand di petfood virtuale, in collaborazione con Dogamí Academy, l’innovativa gaming app di corse di cani, leader nel settore Web3.Una collaborazione nata nel 2023 grazie prima alla partecipazione e poi alla vittoria di Dogamí ad Unleashed, il programma del Purina Accelerator Lab per sostenere le startup più dirompenti del mondo del pet tech e del petcare che vogliono trovare soluzioni innovative per arricchire le vite dei pet e delle persone che li amano.

Dogamí Academy è una app di gaming che crea epiche corse di cani Web3, disponibile a livello mondiale su iOS e Android nel quale i giocatori si allenano e gareggiano con i loro compagni virtuali, i Dogamí, in epiche corse a ostacoli. Per allenarli in modo più efficace, ora i giocatori potranno offrire loro tre tipologie di Purina Dogasnax (Lite, Medium e Maxi), uno snack virtuale, il primo nel suo genere, per aumentare la loro concentrazione durante l'allenamento e la loro performance, che permetterà di ottenere più punti. Inoltre, tra le ambientazioni a disposizione per gareggiare e superare vari ostacoli, che rappresentano le più iconiche città del mondo, Purina ha scelto di allestire le strade della città di Parigi.

Il gioco DogamÍ Academy si basa su quattro pilastri fondamentali che definiscono il nostro impegno nel favorire connessioni durature all'interno della nostra comunità, incoraggiando i giocatori ad eccellere come trainer di Dogamí, a immergersi in un universo originale e autentico, a coltivare amicizie con i loro pet virtuali e con i compagni di gioco. Tutto ciò permette di sviluppare la loro creatività in modi nuovi ed entusiasmanti.

La partnership di Purina rispecchia questi valori e supporta Dogamí nello sviluppo di una comunità di pet lover che anche attraverso la tecnologia possono dimostrare la loro passione per i pet.

I Dogamí sono pensati per fornire compagnia, gioia ed esperienze divertenti ai loro proprietari e offrono l’opportunità di sviluppare anche in un ambiente virtuale una spiccata sensibilità verso la cura dei pet e i di beneficiare della relazione che i pet possono avere con le persone. Con questo progetto Purina invita tutti i pet lovers a unirsi a questo divertente gioco per creare un mondo dove i pet, sia fisici che virtuali, dimostrano che #insiemeémeglio.

"Questa entusiasmante iniziativa traduce nel mondo virtuale l’impegno che tutti i giorni mettiamo nell’alimentazione e nella cura dei pet e trasforma il modo in cui i pet lover interagiscono con gli animali da compagnia nel mondo virtuale. In prospettiva questa partnership rappresenta inoltre un’opportunità unica per condividere il potere della relazione tra persone e pet con una nuova audience e per educare alla cura e al possesso responsabile dei pet. Questo è solo l’inizio di un viaggio all’interno di spazi digitali dalle immense potenzialità, che possono rappresentare un ulteriore tassello nella comunicazione del valore dei pet all’interno della vita delle persone che li amano”, dichiara Fabio Degli Esposti, direttore del Gruppo Marketing Nppe, Nestlé Purina.

“La nostra partnership per creare Purina Dogasnax segna un’innovativa collaborazione tra il mondo dell’intrattenimento e quello della cura degli animali da compagnia, portando i benefici del rapporto con i pet all’interno di una comunità virtuale di pet lover. Insieme a Purina stiamo creando un nuovo paradigma, reinventando il petfood all’interno del mondo dell’intrattenimento virtuale”, dichiara Kristofer D. Penseyres, cofondatore e Cbo di Dogamí.