AssoHoReCa: Luigi Fasoli confermato alla presidenza

Luigi Fasoli è stato confermato alla guida dell’associazione AssoHoReCa. A darne notizia è l’assemblea degli imprenditori associati che si è riunita a Roma, nella sede di Confimi Industria cui aderisce, per fare il punto sul settore. AssoHoReCa è lì'associazione che, dal 2021, riunisce grossisti, rivenditori e distributori di attrezzature per il settore di hotel, ristorazione e catering. Novità assoluta - e importante successo per AssoHoReCa che ne è promotrice - l'entrata in vigore di un codice Ateco specifico per grossisti, rivenditori e distributori di attrezzature HoReCa, come confermato da informativa Istat.

“Tale traguardo”, ha commentato il presidente Fasoli, “è il risultato esclusivo del lavoro svolto da AssoHoReCa che sin dalla nascita si è ripromessa tra i propri obiettivi l’ottenimento di un codice Ateco che vedesse riconosciuta l’importanza del nostro settore facendolo finalmente uscire da una sorta di anonimato e afferma sempre più il peso istituzionale di AssoHoReCa, unica associazione del nostro comparto ad essere la voce ufficiale delle istanze delle nostre realtà”.

Molti altri i focus affrontati nel corso dei lavori, dagli ultimi aggiornamenti normativi in ambito Moca e Haccp come, ad esempio, la recente proposta della Commissione europea che stabilisce il divieto del bisfenolo A (Bpa) in qualsiasi fase di produzione di vernici e rivestimenti a contatto con gli alimenti, che entrerà in vigore alla fine del 2024; alle nuove tecnologie per la gestione dei magazzini e della logistica delle aziende di piccole e medie dimensioni, che consentono di migliorare la competitività dell'impresa, raggiungendo un triplice obiettivo: ridurre i costi operativi, migliorare il livello di servizio e aumentare l'efficienza complessiva del magazzino.

Non mancano inoltre gli obiettivi a tendere: AssoHoReCa, infatti, sta progettando un nuovo evento nazionale ricorrente dedicato al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, da organizzarsi negli anni in cui non è previsto Host. Un appuntamento che abbia un taglio tecnico/formativo, animato da tavole rotonde, seminari e show-cooking che sappia tenere alta l’attenzione su di un settore in costante crescita.