Doppio colpo per Cinven: vende Arcaplanet e investe in Fressnapf

Doppio colpo per il fondo britannico Cinven che ha venduto ("con successo", sottolinea il comunicato ufficiale) Arcaplanet, azienda italiana attiva nella vendita al dettaglio di prodotti per animali domestici. La cessione dell'investimento in Arcaplanet da parte di Cinven è avvenuta a favore del suo partner strategico, Fressnapf Group, società di franchising tedesca per alimenti per animali domestici. Contemporaneamente, però, Cinven ha effettuato un "nuovo investimento strategico" proprio in Fressnapf Group, azienda attiva in Europa nel settore delle forniture per animali domestici guidata dal fondatore e azionista di maggioranza Torsten Toeller.

Il Gruppo Arcaplanet dovrebbe generare un fatturato di oltre 700 milioni di Euro nel 2024: da marzo 2022 ha incrementato il numero di dipendenti da circa 2.000 a circa 3.000 unità. In Italia continuerà a operare con l'attuale struttura e con il marchio Arcaplanet.

Cinven ha acquisito una quota di maggioranza in Arcaplanet nel 2022 e successivamente ha unito l'azienda con MaxiZoo Italia (l'ex filiale italiana di Fressnapf), con Fressnapf che deteneva una quota di minoranza nell'azienda combinata (leggi EFA News). L'unione, sottolinea al nota ufficiale, ha dato vita al Gruppo Arcaplanet, uno dei maggiori rivenditori omnichannel di prodotti per animali domestici in Italia e nell'Europa meridionale.

Sotto la guida dell'amministratore delegato Nicolò Galante e del presidente Peter Pritchard, prosegue la nota, il gruppo Arcaplanet ha registrato un'accelerazione sostanziale dei risultati negli ultimi due anni sotto la proprietà dei fondi Cinven, facendo crescere la propria rete di negozi fisici, che oggi conta più di 560 sedi in Italia, e migliorando la propria presenza digitale e la suite di servizi dedicati agli animali domestici, con una strategia incentrata sulla creazione di un'esperienza omnichannel continua per i clienti.

"Sono orgoglioso dei risultati raggiunti da Arcaplanet, che oggi è considerato uno dei rivenditori di animali domestici più performanti e innovativi -spiega Nicolò Galante, ceo di Arcaplanet Group-. Sono entusiasta perché, da un lato, entrare a far parte del Gruppo Fressnapf accelererà le opportunità di crescita che abbiamo davanti a noi e, dall'altro, significa che i talenti e le capacità di Arcaplanet possono contribuire molto al successo dell'intero Gruppo Fressnapf. Io e il mio team non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con Torsten Toeller, Peter e i team di Cinven e Fressnapf".

I termini dell'acquisizione non sono stati resi noti e la transazione sarà soggetta alle consuete approvazioni normative e antitrust.

"L'unione di Arcaplanet e MaxiZoo Italia da parte di Cinven ha creato una grande storia di successo italiana e siamo immensamente orgogliosi di ciò che Arcaplanet ha raggiunto in un periodo così breve sotto la guida di Nicolò e del suo team -aggiunge Matteo Corà, partner, responsabile del team italiano e membro del team Consumer di Cinven-. La loro costante attenzione a un'esperienza superiore e appassionata del cliente, unita all'investimento nell'accelerazione delle capacità digitali, ha creato una crescita e un valore significativi, il tutto fornendo sostegno alle comunità locali in cui l'azienda opera. Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con i team di Arcaplanet e Fressnapf e di sostenerli nella prossima fase di questo viaggio".

Negli ultimi 34 anni Fressnapf ha creato un marchio di grande successo, molto amato e riconosciuto, con oltre 2.600 negozi specializzati in 14 Paesi. Si prevede che il gruppo combinato genererà un fatturato lordo totale di circa 5 miliardi di euro nel 2024. Cinven e Fressnapf condividono l'obiettivo comune di creare la piattaforma omnichannel per la cura degli animali da compagnia migliore e a più rapida crescita a livello globale, nonché un attore chiave nel panorama europeo della cura degli animali da compagnia. Torsten Toeller manterrà la proprietà di maggioranza e il suo ruolo di presidente del Gruppo Fressnapf, mentre Cinven estende il suo curriculum di investitore leader nei mercati europei dei beni di consumo e della cura degli animali domestici.

"L'acquisizione di Arcaplanet è per noi un passo importante in un percorso strategico -sottolinea Toeller, presidente e fondatore di Fressnapf-. Arcaplanet e il suo team entreranno a far parte di una delle aziende europee di maggior successo e in più rapida crescita nel settore degli animali da compagnia, con un'attenzione decisa a rendere la vita degli amanti degli animali da compagnia e dei loro animali più facile, migliore e più felice seguendo la nostra visione di 'Happier Pets. Happier People'. Al centro di questa transazione c'è la nostra visione strategica di continuare a costruire una delle migliori aziende sostenibili a livello globale nel settore della cura degli animali domestici, in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e dei loro animali domestici attraverso i canali fisici e digitali."