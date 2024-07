Dissesto idrogeologico, Regione Liguria stanzia 32 milioni di euro

Via libera della Regione Liguria al Piano da oltre 32 milioni di euro per una serie di interventi su tutto il territorio, sia di manutenzione straordinaria di 25 criticità sui corsi d’acqua sia di contrasto al dissesto idrogeologico. Dei 32 milioni, 30.659.943 Euro sono finanziamento regionale e il resto di cofinanziamenti comunali.

"Il piano di interventi approvato da Regione Liguria rappresenta un impegno sostanziale verso la sicurezza di ogni provincia ligure -spiega il presidente ad interim Alessandro Piana-. Con oltre 32 milioni di Euro stanziati, interveniamo su punti critici come, ad esempio, il rio Busalletta a Busalla, il torrente Gromolo a Sestri Levante, il torrente Castagnola a Framura e l'adeguamento del rio Beglini a Taggia. Questi interventi non solo mitigano il rischio idrogeologico, ma garantiscono la sicurezza di centinaia di residenti e relative strutture. Il lavoro della Regione non si ferma e la collaborazione con i Comuni si dimostra ancora una volta solida e reattiva".

“Con questo Piano -proseguono dalla Regione- diamo piena attuazione al programma di interventi straordinari di mitigazione del rischio idraulico individuato puntualmente sulla base dei fabbisogni nel febbraio scorso, condiviso con i Comuni attraverso Anci che ringrazio. Si chiude così in maniera assolutamente positiva la programmazione dei lavori sui principali corsi d’acqua liguri, che comportano una messa in sicurezza di quei territori: basta pensare a quanto accaduto recentemente anche in altre regioni italiane vicine a noi e agli effetti dei cambiamenti climatici per comprendere l’importanza di interventi come quelli che verranno realizzati grazie allo stanziamento di queste risorse, nell’ambito di un’azione che Regione porta avanti da tempo in maniera capillare sul territorio".

"A questo programma sui corsi d’acqua -aggiunge la Regione- si aggiungono alcuni interventi di contrasto al dissesto idrogeologico a Busalla, Camogli, Borghetto Santo Spirito e Quiliano, tra cui il più significativo è il finanziamento per l’avvio della prima fase di consolidamento della falesia di Camogli dopo il crollo del 2021. In questo caso, verrà finanziato con circa 5,5 milioni di Euro, e ulteriori 500 mila Euro di cofinanziamento del Comune”.

Per quanto riguarda in particolare lo spezzino, “è previsto il finanziamento di un ulteriore intervento sul torrente Parmignola che, in passato, tra il 2012 e il 2014 è stato colpito da due eventi alluvionali con una serie di vincoli idraulici che ne scaturirono. Per mitigare il rischio idraulico la Regione ha già investito quasi 8 milioni di Euro a cui si aggiunge questo stanziamento per mettere in sicurezza un ultimo tratto che darà a tutta quella piana la possibilità di avere uno sviluppo molto significativo dal punto di vista urbanistico.

La proposta di Piano verrà inviata al ministero dell’Ambiente che, previa acquisizione del parere dell’autorità di Bacino distrettuale, provvederà all’emanazione del decreto ministeriale di approvazione definitiva, trasferendo le relative risorse al commissario per gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Tra gli interventi più significativi, alcuni, tra cui Noli, Cogorno, Sarzana e Borghetto Santo Spirito, costituiscono il finanziamento di lotti conclusivi a completamento di lavori già realizzati.