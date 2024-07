Nardini è Grappa dell’anno ai Bartender Spirits Awards 2024

Nardini è la Grappa dell’anno ai Bartender Spirits Awards 2024. A sbancare il prestigioso concorso è la Grappa Riserva 7 Anni selezione Bortolo Nardini insieme all’Amaro Nardini, mentre Grappa Riserva 22 Anni Single Cask si aggiudica una scintillante medaglia d’oro all’Alambicco d’oro Anag. Il palmarès della Distilleria Nardini, dunque, continua a crescere con i Bartender Spirits Awards, la cui sesta edizione si è svolta lo scorso maggio a San Francisco.

Grand protagonista dell'edizione, come abbiamo detto, è stata la Grappa Riserva 7 Anni Selezione Bortolo Nardini, l’unica grappa a vincere la medaglia d’oro, il massimo sigillo di approvazione nell’industria globale degli alcolici on-premise. Non solo, perché, Grappa Riserva 7 Anni ha conquistato anche i titoli di Brandy of the year e Grappa of the year. Un successo davvero incredibile per questo eccezionale prodotto, che già nel 2023 aveva vinto la medaglia d’oro, medaglia Brandy of the year e Producer of the year.

Anche Amaro Nardini si tiene stretta la medaglia d’oro, già conquistata nel 2023, mentre vincono la medaglia d’argento Bitter Chinato, Grappa Bianca, Rabarbaro e Acqua di Cedro.

In questo concorso la parola è data ai Barman, coloro che sono i veri “influencer” del settore: le loro passioni e i loro gusti forniscono una direzione ai consumatori e guidano la creazione di nuovi drink. I migliori giudici valutano i migliori distillati da bar e, per questo, la qualità dei prodotti deve essere altissima. I vincitori della competizione vengono inseriti nella Top 100 On-Premise Spirits Guide, a cui accedono buyers, bar manager, bartender e brand, che sono chiamati a decidere cosa acquistare per i loro locali, ed è distribuita ad oltre 50.000 professionisti del settore negli Stati Uniti.

I prodotti vengono giudicati secondi criteri ben precisi:

miscelabilità (capacità di un prodotto di essere miscelato e combinato per creare cocktail); equilibrio e versatilità (l’equilibrio dell’acquavite si riferisce al sapore e all’aroma); gusto, sensazione in bocca e finitura (sensazione fisica che la bevanda crea in bocca); confezione (design creativo, qualità e dettagli dell’etichetta, attrattiva del retrobottega e funzionalità).

Di questi giorni è anche la notizia della medaglia d’oro alla Grappa Riserva 22 Anni Single Cask Selezione Bortolo Nardini ricevuta al concorso nazionale Alambicco d’Oro Anag, premio da sempre riconoscimento prestigioso per il mondo dei distillati italiani di qualità, che si propone di valorizzare grappe, acquaviti e altri distillati provenienti da diverse zone di produzione, favorendone la conoscenza sul territorio nazionale.

“È l’ennesima conferma della validità del nostro cammino intrapreso, già da tempo, volto ad immettere nel mercato prodotti di altissima qualità e dal packaging attrattivo -sottolinea Michele Viscidi, amministratore delegato di Distilleria Nardini-. Ancora una volta il mio ringraziamento va a tutta la squadra per l’ottimo lavoro che svolge quotidianamente”.

Pochi giorni da la distilleria con la sua Grappa Bianca Nardini è stata l’unica grappa ad aggiudicarsi la prestigiosa medaglia Spirit Gold Outstanding, con un risultato altissimo: 98 punti (vedi EFA News).