Copa-Cogeca: raccolto europeo in bilico nel 2024

Prospettive scarse per i cereali, stabili per i semi oleosi e positive per le colture proteiche, ma la situazione potrebbe peggiorare. È questa, in poche parole, l'analisi degli esperti dei gruppi di lavoro Copa e Cogeca che si sono concentrati su cereali, semi oleosi e colture proteiche prevedendo un anno "molto povero per i cereali dell'Ue nel 2024, un anno stabile per i semi oleosi mentre per le colture proteiche i risultati dovrebbero essere più positivi". Ma la situazione, come dicono gli esperti, "potrebbe ulteriormente peggiorare".

Cereali

La produzione cerealicola dell'UE-27 dovrebbe raggiungere 257,3 milioni di tonnellate, registrando un calo del 4,7% rispetto al raccolto del 2023. Nel frattempo, la produzione di semi oleosi dovrebbe diminuire dell'1% con 31,9 milioni di tonnellate, mentre le colture proteiche registreranno un aumento del 13% con 3,9 milioni di tonnellate.

Le rese dei cereali sono attualmente previste in leggero calo per il 2024 (-1,2%) e, considerando una diminuzione della superficie seminata (-3,5%), i risultati per il raccolto dovrebbero essere inferiori al 2023. È interessante notare, sottolinea il comunicato di Copa-Cogeca, "una discreta diminuzione della produzione di grano (-6,3%) e orzo (-9%), mentre il mais rimane stabile (-0,5%) e l'avena è leggermente aumentata (+21,2%)".

Per quanto riguarda la distribuzione geografica della produzione, aggiunge la nota, la maggior parte degli Stati membri settentrionali (Belgio, Francia, Danimarca, Germania) e centro-orientali hanno registrato un calo della produzione, a volte piuttosto conseguente (-3 milioni di tonnellate per la Polonia, -9 milioni di tonnellate per la Francia): ciò non viene realmente compensato dal forte aumento della produzione in Spagna rispetto al 2023 (+3 milioni di tonnellate per la Spagna).

"Complessivamente -spiega la nota-, questo colloca il 2024 al di sotto del 2023 (che era già un anno povero), ma anche molto al di sotto della media dell'assetto della produzione cerealicola degli ultimi 5 anni (-8,4%)". Questa previsione già preoccupante, aggiungono gli esperti del Copa-Cogeca, "potrebbe peggiorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, a causa dei complicati eventi meteorologici e dell'impossibilità di lavorare nei campi; le semine sono state quindi ritardate in molte aree, rendendo le rese molto sensibili alle condizioni meteorologiche nelle prossime settimane".

Semi oleosi

Per i semi oleosi la situazione è abbastanza stabile con una piccola diminuzione della superficie (-1,6%) ma con un leggero miglioramento delle rese (+0,7%) che ha portato a una piccola diminuzione della produzione rispetto al 2023 (-1%) dovuta principalmente a una riduzione sia della superficie seminata che delle rese della colza. Tuttavia, rispetto alla media dell'assetto quinquennale, quest'anno rimane abbastanza positivo (+6,3%).

Per quanto riguarda la situazione nei singoli Stati membri, è abbastanza uniforme: possiamo notare solo un importante aumento in Spagna (+50% anno su anno) spiegato dall'annata estremamente povera che hanno avuto nel 2022, mentre in Polonia la riduzione della produzione è abbastanza elevata rispetto agli altri Paesi (-15% anno su anno).

Per quanto riguarda le colture proteiche, la situazione è complessivamente molto positiva, tranne che in Francia, dove ci aspettiamo una riduzione del 16% su base annua, dovuta principalmente alle rese. "Tuttavia, sia per i semi oleosi che per le colture proteiche, come per i cereali, le prossime settimane saranno cruciali e potrebbero cambiare la situazione", conclude il Copa Cogeca.