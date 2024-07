Giornata Suinicoltura: il ruolo della tecnologia

La tecnologia sarà una protagonista importante alla prossima Giornata della Suinicoltura organizzata da Expo Consulting srl, che si focalizzerà sull'emergenza Peste suina africana. L'appuntamento è fissato per il prossimo 16 ottobre a Modena. Spiega Elisabetta Zagnoli, amministratore delegato di Expo Consulting. "Nell'organizzazione di questo importante evento, oltre a realizzare un programma dove saranno coinvolti tutti gli attori della filiera suinicola e le più importanti Istituzioni per affrontare un tema di grande attualità e preoccupazione come la Peste suina africana, abbiamo voluto introdurre uno strumento informatico per favorire e facilitare l'interazione tra i relatori e il pubblico che sarà presente in sala, composto da allevatori, veterinari e operatori del settore".

"Infatti, sarà disponibile una piattaforma web a cui si potrà accedere attraverso la scansione di un QR che i partecipanti troveranno ben visibile all'ingresso quando si registreranno. Oggi la tecnologia mette a disposizione numerose soluzioni che possono essere facilmente utilizzate per una proficua interazione tra relatori e pubblico. Ritengo sia un metodo molto utile", conclude Zagnoli, "per sentirsi protagonisti proattivi e non passivi non solo di un evento importante quale sarà la Giornata della Suinicoltura, ma soprattutto di un'emergenza sanitaria che deve essere sconfitta auspicabilmente in tempi rapidi per la salvaguardia del comparto suinicolo nazionale".

Secondo l'ultimo Rapporto Ismea pubblicato nel giugno scorso, nonostante la difficile congiuntura nei primi due mesi del 2024 le esportazioni dei salumi italiani hanno registrato un aumento pari a +17,9% in valore e +13,4% in volume, mentre Assica ha certificato che nel 2023 il valore della produzione di salumi in Italia ha registrato una crescita del 7,2% sul 2022, passando da 8.553 milioni a 9.168 milioni di euro (leggi notizia EFA News).

In allegato a questa EFA News il programma completo della prossima Giornata della Suinicoltura (Modena, 16 ottobre 2024)