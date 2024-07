Commodity: mercato instabile per anacardi

Il mercato degli anacardi sta attraversando una fase di forti tensioni. Secondo l'analisi di Aretè, a inizio aprile a metà giugno, il prezzo del kernel in Europa del W320 Vietnam, ha registrato un aumento del 74%, toccando i massimi da agosto 2018, ad oltre 9.600 dollari a tonnellata. Successivamente, una correzione a ribasso del 19% ha riportato i prezzi al di sotto di 8.000 dollari a tonnellata, i quali rimangono comunque superiori del 42% rispetto ai minimi storici toccati ad aprile 2024.

Secondo Areté, il marcato trend di aumento è riconducibile a un’offerta 2024 limitata dall’emisfero nord, in uno scenario di domanda sostenuta. In Costa d’Avorio, principale produttore globale, il raccolto ha registrato un calo del 14% a 1,1 Mio t, portando il governo a sospendere, da maggio, le esportazioni di materia prima dal Paese per garantire le forniture ai trasformatori locali. In Vietnam, principale trasformatore ed esportatore di kernel, la produzione, stimata in calo del 20% a 320.000 tonnellate, sta alimentando il fabbisogno di import del Paese, necessario per soddisfare la domanda estera di kernel che, da inizio anno a maggio, ha raggiunto un livello record.

Nel frattempo, il mercato delle noci Usa sta attraversando una fase rialzista. Il prezzo della noce Chandler, 80 Lhp, da metà aprile ha registrato un aumento del 21%, raggiungendo i massimi da settembre 2023, ad oltre 6.500 $/t. Secondo le analisi di Areté, i rialzi sarebbero riconducibili a una domanda particolarmente sostenuta, soprattutto estera; come mostrano i dati del California Walnut Board, da settembre 2023 a giugno 2024, l'export ha segnato un +20% rispetto allo stesso periodo della scorsa campagna. Inoltre, il mercato USA riceve supporto dalle tensioni che stanno animando il mercato cileno, sul quale pesa il deludente raccolto 2024 (terminato a maggio). Quest'ultimo, infatti, secondo le più recenti previsioni fornite da Inc, avrebbe raggiunto circa 135.000 tonnellate (-26% rispetto al raccolto 2023), innescando un trend rialzista nelle quotazioni (+29% da marzo per la varietà Chandler 80 Lhp) e rendendole meno competitive rispetto al prodotto Usa.