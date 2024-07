Brasile: Nestlé sperimenta il caffè "resiliente"

Mentre la domanda globale di caffè continua ad aumentare, recenti modelli di cambiamento climatico suggeriscono che i terreni adatti alla coltivazione del caffè Arabica potrebbero ridursi di oltre il 50% entro il 2050. Per mitigare l'impatto di questi cambiamenti sulla filiera del caffè e per garantire che il caffè coltivato in modo sostenibile sia disponibile per le generazioni future, Nestlé sta sfruttando le sue competenze in scienze agricole. Utilizzando metodi di allevamento tradizionali, gli scienziati delle piante e gli agronomi Nestlé hanno sviluppato Star 4, una nuova varietà di caffè Arabica ad alta resa. Selezionata in Brasile per la sua resilienza, la nuova varietà possiede anche il sapore caratteristico del caffè brasiliano.

Secondo Jeroen Dijkman, responsabile dell'Istituto di scienze agricole di Nestlé, il gruppo ha compiuto "un altro passo importante verso filiere di fornitura del caffè resilienti, assicurando che i consumatori possano continuare a gustare un ottimo caffè in futuro. La nuova varietà è caratterizzata da chicchi di dimensioni maggiori e resistenza alla ruggine delle foglie di caffè. Le nostre prove sul campo", sottolinea Dijkman, "hanno dimostrato che, utilizzando input simili, le rese di Star 4 sono sostanzialmente più elevate rispetto alle due varietà locali brasiliane più utilizzate, il che riduce la sua impronta di carbonio".

Le emissioni di gas serra ridotte derivanti da rese di caffè più elevate sono attribuite al miglioramento della produttività delle piante e ai metodi di coltivazione. "L'ottimizzazione delle pratiche di coltivazione rimane fondamentale in quanto sono il fattore principale che contribuisce all'impatto ambientale di una tazza di caffè", afferma Marcelo Burity, responsabile dello sviluppo del caffè verde di Nestlé.

La quota maggiore di emissioni di gas serra nel processo di ottenimento del caffè macinato deriva dalla sua coltivazione. Lo sviluppo di soluzioni localmente rilevanti come Star 4 contribuisce anche al Nestlé Agriculture Framework che promuove pratiche agricole sostenibili e un approvvigionamento responsabile. I primi impianti sono stati testati a San Paolo e Minas Gerais, due regioni tradizionali del caffè in Brasile. Inoltre, in collaborazione con la fondazione brasiliana Procafé, Nestlé è riuscita a registrare la nuova varietà Arabica in Brasile. Oltre allo sviluppo di Star 4, Nestlé ha precedentemente sviluppato due varietà Robusta, Roubi 1 e 2, che sono in fase di lancio in Messico.

