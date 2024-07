Copa-Cogeca: parole e fatti per l'agricoltura

L'agricoltura è stata protagonista delle elezioni europee, spesso citata dai candidati e messa in evidenza nei manifesti dei partiti. Dall'esperienza di Farm to Fork, alle crisi che hanno scosso l'Europa e alle significative proteste agricole di quest'anno, è emerso un consenso: l'agricoltura è uno dei tre pilastri dell'autonomia strategica dell'Ue, insieme all'energia e alla difesa. Il modo in cui l'Ue affronterà queste tre aree critiche nei prossimi cinque anni sarà cruciale per il suo futuro. Lo mettono in risalto i presidenti di Copa e Cogeca, rispettivamente Christiane Lambert e

Lennart Nilsson.

I due numeri uno rimarcano in un comunicato ufficiale che "durante la precedente legislatura, il Copa e la Cogeca hanno spesso messo in guardia contro l'atteggiamento piuttosto sprezzante della Commissione nei confronti dell'agricoltura. Siamo quindi lieti di vedere oggi prevalere questa visione strategica -confermano Lambert e Nilsson-. Siamo particolarmente incoraggiati dal rinnovato interesse dei gruppi politici per la presidenza della Commissione Agricoltura e per il ruolo di Commissario all'Agricoltura".

Se c'è ancora bisogno di ribadirlo, aggiungono i due presidente, "l'agricoltura europea è un tema incredibilmente rilevante, all'incrocio di tutte le principali priorità dell'Ue: che si tratti di sicurezza alimentare, lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità, sequestro del carbonio, promozione dell'economia bio/circolare, energie rinnovabili, sviluppo rurale o politica commerciale, tutto è legato all'agricoltura. Come se si dovesse ricordare ai politici appena eletti, il nostro modello agricolo, con la sua grande diversità e il suo modello di agricoltura familiare resiliente, è una risorsa importante che deve essere imperativamente rafforzata".

"Pur essendo essenziale e strategica, la nostra agricoltura rimane fragile -ribadisce la nota di Copa e Cogeca-. Le sfide che dovrà affrontare a medio termine sono esistenziali. Come promuovere le necessarie transizioni climatiche e ambientali preservando la competitività della nostra agricoltura? Come bilanciare la circolarità della nostra agricoltura con l'allevamento? Come potremo mantenere la nostra capacità di innovazione in settori quali le NGT, il biocontrollo, la gestione dell'acqua e la fertilizzazione? Come potremo rafforzare la nostra autonomia strategica in un contesto geopolitico sempre più complesso e impegnativo? La nostra capacità di rispondere a queste domande determinerà la nostra capacità di garantire la necessità critica di un rinnovamento generazionale".

"Mentre l'agricoltura è attualmente sotto i riflettori, è emerso un certo paradosso -spiega il comunicato ufficiale-. Nonostante le intenzioni espresse dai partiti politici durante la campagna elettorale, non abbiamo ancora visto risposte politiche convincenti e innovative alle difficoltà e alle preoccupazioni sollevate durante le proteste agricole. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è riuscita a dare risposte a breve termine proponendo semplificazioni alla nuova Pac e avviando un ambizioso lavoro di base con il lancio del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura europea. Tutto ciò è positivo. Tuttavia, ci aspettiamo altre parole e fatti per l'agricoltura nel prossimo mandato".

"Pertanto -prosegue il comunicato congiunto di Copa e Cogeca-, ascolteremo con attenzione il discorso che Ursula von der Leyen terrà giovedì davanti ai parlamentari appena riuniti a Strasburgo. Prevediamo, proprio come il suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione nel 2023, una particolare attenzione alle questioni agricole e l'introduzione delle prime tappe fondamentali".

"A nostro avviso -aggiungono i due presidente Lambert e Nilsson-, alcuni elementi sono essenziali per ripristinare una visione strategica della nostra agricoltura. A questo punto, gli agricoltori e le cooperative europee chiedono di essere rassicurati su alcuni impegni presi durante la campagna, in particolare per quanto riguarda l'allocazione e l'entità del bilancio Ue per l'agricoltura. Non possiamo pretendere che gli agricoltori facciano di più se li lasciamo nell'incertezza sui finanziamenti per i nostri obiettivi comunitari. A questo proposito, sarebbe un'occasione persa ridurre i fondi destinati alla politica di promozione, che rappresenta uno dei principali successi dell'Ue".

"Abbiamo bisogno -specificano Copa e Cogeca- di maggiore coerenza politica, in particolare tra le nostre ambizioni ambientali sul mercato interno e la nostra politica commerciale. A questo proposito, qualsiasi spinta nel portare avanti l'accordo Ue-Mercosur nella fase iniziale del mandato invierebbe un segnale negativo a livello politico. Per quanto riguarda l'Ucraina, pur dovendo sostenere il suo sforzo bellico, gli agricoltori dell'Ue non dovrebbero essere lasciati a sostenere parte dell'onere della liberalizzazione del commercio o del potenziale allargamento.

È inoltre fondamentale continuare gli sforzi di valutazione e semplificazione avviati nel 2024, a partire ad esempio dal regolamento sulla deforestazione, estremamente complesso e poco pratico".

"Su queste chiare basi e con il sostegno di un Commissario per l'Agricoltura con un ruolo centrale nel futuro collegio -prosegue la nota ufficiale di Bruxelles-, possiamo prendere in considerazione una serie di nuove riforme per migliorare in particolare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, con una direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2.0, e il rinnovo delle generazioni agricole. Potremmo sostenere le strategie europee in settori chiave come l'allevamento, i fertilizzanti o l'acqua".

"Infine -conclude la nota-, è essenziale prestare nuova attenzione alle cooperative agricole, che sono attori chiave delle nostre transizioni e che finora sono state trascurate nella maggior parte dei dibattiti e nelle tabelle di marcia dei gruppi politici. I prossimi mesi saranno cruciali per convertire le intenzioni della campagna in azioni forti e concrete. Poiché i raccolti del 2024 sembrano già impegnativi, le aspettative di realizzazione dell'intera professione sono numerose".