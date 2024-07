Gragnano: dal 6 all’8 settembre è "Città della Pasta"

Dal 6 all’8 settembre torna la rassegna dedicata alla Pasta di Gragnano Igp. Tre giorni di divertimento, showcooking, talk e degustazioni per condividere (e ricondividere) il gusto, la tradizione e la cultura centenaria della città. "Se dovessimo raccontare la pasta attraverso un hashtag, sarebbe sicuramente #social. La pasta in fondo è il food aggregativo per eccellenza, per sua natura democratico e inclusivo. In più, non passa mai di moda e anzi, ha dimostrato di essere in grado di adattarsi a ogni contesto, anche agli schermi dei nostri smartphone. Ancora oggi, infatti, ha miliardi di follower e continua a essere condivisa ogni giorno sulle tavole di tutto il mondo", recita una ota.

La pasta è un prodotto in continua evoluzione, protagonista di innumerevoli ricette per ogni gusto ed esigenza, ed è proprio grazie alla sua versatilità e alla sua bontà che, dopo l’avvento dei social network, la pasta è diventata virale, cavalcando l’onda delle nuove tendenze. Per festeggiarla come merita, dal 6 all’8 settembre 2024 torna “Gragnano Città della Pasta”, la kermesse gastronomica che celebra la pasta in ogni sua forma e in ogni suo formato, organizzata e promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, in collaborazione con il Comune di Gragnano e la Regione Campania, e giunta oggi alla sua 22° edizione.

Chef stellati, influencer tra i più seguiti, stand food dedicati alla preparazione di ricette legate al territorio, ma anche innovative e contemporanee, talk e convegni, visite guidate alla Valle dei Mulini e ai pastifici, per scoprire le fasi di produzione, live performance, street art, animeranno l’intera città per riscoprire la tradizione e l’evoluzione di uno dei prodotti italiani più iconici nel mondo: la Pasta di Gragnano Igp.

Il 2024 poi merita una menzione speciale. Il Consorzio, infatti, festeggia vent’anni e per questo compleanno così importante ha invitato gli amici di una vita: altri consorzi di prodotti Igp e Dop con cui Pasta di Gragnano Igp si accompagna da sempre, come la Mozzarella di Bufala Campana Dop, il Pomodoro di San Marzano Dop, con cui condivide le origini, l’allegria e il gusto campano e tanti altri. Partner e Ospiti d’onore saranno anche Origin Italia, Officine San Carlo, il Fondo Ambiente Italiano (Fai), la Fondazione Film Commission Regione Campania e la Fondazione Intercultura.

Venerdì 6 settembre per la cerimonia di inaugurazione nel centro della città, a cui prenderanno parte le istituzioni, il presidente del Consorzio Massimo Menna, i rappresentanti dei pastifici consorziati e il sindaco di Gragnano Nello D’Auria. A seguito del tradizionale “Taglio degli Spaghetti”, l’evento avrà inizio con la consegna del prestigioso Premio Culturale “Gragnano Città della Pasta”, istituito dal Comune di Gragnano e finanziato dalla Regione Campania, a un personaggio che condivide i valori fondanti in cui si riconoscono i pastifici e che esprimono l’identità di Gragnano. Modereranno l'evento i giornalisti e conduttori Rai Monica Caradonna e Beppe Convertini.