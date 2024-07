Governance trasformativa: Nestlé Italia fa scuola

Il Gruppo Nestlé in Italia ha preso parte alla realizzazione del Position Paper “La Governance Trasformativa come driver di condotta responsabile per un business più etico, prospero e sostenibile” di UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo. All’interno del Paper, Nestlé ha presentato la sua case history in merito all’implementazione della governance locale dei temi Esg per le attività di Nestlé in Italia, in allineamento con la strategia corporate del Gruppo Nestlé.

Punto di partenza è stata l’analisi delle priorità strategiche e dei temi riportati nel Report sulla Creazione di Valore Condiviso del Gruppo, adattandoli al contesto italiano attraverso una valutazione condotta con stakeholder interni ed esterni. Ciò ha permesso di comprendere le specificità e i temi Esg più rilevanti per il mercato italiano. Sulla base dei risultati è stato istituito un Esg Functional Board composto da rappresentanti delle funzioni responsabili dei pilastri Esg, che si riuniscono periodicamente per discutere temi di interesse comune, garantire una gestione coesa degli stessi e individuare eventuali aree di intervento. Questo approccio conferisce alla sostenibilità un ruolo centrale nelle decisioni di business, superando la visione tradizionale che la considera un elemento facoltativo rispetto agli obiettivi aziendali.

Il documento, realizzato da 54 aziende aderenti a Ungcn Italia, è stato lanciato durante l’High-Level Political Forum delle Nazioni Unite di New York, nel corso di un evento promosso in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso Nazioni Unite.

Il Position Paper ha l’obiettivo di delineare una fotografia di come le imprese italiane aderenti all’UN Global Compact stanno interpretando e implementando l’integrazione della sostenibilità all’interno dei meccanismi della propria governance. Questa rappresenta, infatti, una dimensione fondamentale e imprescindibile per orientare il business in modo sostenibile, da un punto di vista strategico, culturale e operativo, partendo dai livelli apicali e manageriali, fino a permeare tutti i dipendenti dell’organizzazione.

“In Nestlé crediamo che la governance trasformativa sia un elemento cruciale per affrontare le sfide globali e promuovere uno sviluppo sostenibile. Questo modello implica l'integrazione di principi etici, trasparenza e responsabilità in ogni aspetto della nostra attività. Per questo, abbiamo lavorato per creare un sistema di governance interno all’organizzazione che riuscisse a identificare i temi Esg più rilevanti a livello locale in accordo con il purpose aziendale 'Good Food, Good Life' e a definire un Comitato Esecutivo incaricato di guidare e attuare la strategia di sostenibilità locale”, ha dichiarato Marta Schiraldi, Head of Sustainability Nestlé Italia. “Questo ci ha consentito di promuovere l’integrazione della sostenibilità nelle decisioni aziendali, a tutti i livelli e lungo la filiera, per favorire lo sviluppo di una leadership partecipativa e guidare il cambiamento aziendale”.