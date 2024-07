Pastorizia. Confermati vertici associativi

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa.) ha riunito l'altro ieri l’Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il triennio 2024/2027, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2026. A seguire è stato convocato il Consiglio Direttivo per l’elezione del presidente e dei vicepresidenti.

In merito al rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo per il triennio 2024-2027 tutti i consiglieri sono stati riconfermati e molti di loro sono al secondo mandato come Tiziana Buemi (Sicilia), Narciso Baroni (Lazio), Pantaleo Fancello (Sardegna), Paolo Francesco Loi (Emilia-Romagna), Nicola Dibenedetto (Puglia) e Andrea Moretti (Lombardia); rimangono in carica due consiglieri ormai storici, Emanuele Sirigu (Toscana) al terzo mandato, e Beniamino Sirigu (Sardegna) al quarto mandato.

Il Consiglio Direttivo ha confermato come presidente Battista Cualbu, allevatore di ovini di razza Sarda di Sassari, che per il terzo mandato consecutivo si troverà alla guida di Asso.Na.Pa. È stato confermato vicepresidente Narciso Baroni, allevatore di ovini di razza Sarda di Tuscania (VT), affiancato dalla neoeletta vicepresidente Tiziana Buemi, allevatrice di razze ovine e caprine autoctone della Sicilia, rispettivamente di razza Pinzirita, razza Messinese e Argentata dell'Etna.

Il gruppo rimane lo stesso dello scorso triennio, ma con la novità di due vicepresidenti in carica. La varia provenienza dei componenti del Consiglio Direttivo fa sì che Asso.Na.Pa. sia rappresentata quasi in tutte le regioni italiane: da Nord a Sud l’Associazione dà voce a tutti i suoi allevatori.

"Ho visto Asso.Na.Pa. crescere e migliorare la qualità dei servizi offerti agli allevatori", commenta il presidente Battista Cualbu. "Io tengo particolarmente all’allevamento della razza ovina Sarda nella sua terra d’origine, la mia Sardegna, e farò in modo di mantenerlo e valorizzarlo, ma in veste di Presidente non dimentico le altre regioni e gli altri allevatori italiani e le razze da loro allevate. Sono fiero di rappresentare la pastorizia italiana nel nome di Asso.Na.Pa.”.

"Il mio lavoro sarà di rappresentare tutti gli allevatori di ovini e caprini, ma una particolare attenzione verrà posta all’esigenze della mia regione, il Lazio (Centro-Sud) e alla ripartenza dell’allevamento di ovini di razza Sarda”, ha detto Narciso Baroni dopo la conferma come vicepresidente.

Da pare sua la neo vicepresidente Tiziana Buemi ricorda che il suo "obbiettivo principale sarà quello di portare la Sicilia a pari delle altre regioni italiane, ovvero far ripartire le attività di Libro Genealogico con gli allevatori collaborando con l’Aia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia”.

In conclusione, il lavoro per il prossimo triennio verrà incentrato sulla ripartenza di Asso.Na.Pa. in tutte le regioni italiane, ove possibile. Verrà potenziata l’offerta dei sevizi di Libro Genealogico rivolti agli allevatori associati, organizzando con loro nuovi incontri tecnici. Inoltre, sono in programma le tradizionali Mostre, concorsi e aste, e continueranno le attività dei programmi genetici per le razze ovine e caprine, sia in conservazione che in selezione sempre con l’attenzione rivolta al benessere animale e alla sostenibilità ambientale.