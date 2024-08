Brazzale: omaggio alla cultura sull'altopiano di Asiago

Brazzale, la più antica azienda lattiero-casearia d’Italia, ogni estate dedica alla valorizzazione dell’Altopiano di Asiago una serie di eventi culturali. È ad Asiago che la storia della famiglia e dell’azienda ebbe origine ed è a questi luoghi con tutte le sue tradizioni locali e la sua cultura che Brazzale rende omaggio, ogni anno, in continuità anche della passione musicale della famiglia e nella memoria di Fiorella Benetti Brazzale - madre di Gianni, Roberto e Piercristiano Brazzale oggi alla guida dell’azienda - organista, concertista, compositrice e didatta nativa di Asiago, docente al Conservatorio B. Marcello di Venezia, fondatrice dell’Istituto Musicale Città di Thiene, Direttore del Conservatorio di Vicenza e organista titolare della Cattedrale di Padova.

L’azienda da 10 anni promuove un premio indipendente dedicato alla pittura di artisti contemporanei italiani, il Premio Eccellenti Pittori Brazzale, insieme al critico e giornalista Camillo Langone, ed alcune mostre collettive a tema, con cadenza triennale.

In occasione dei dieci anni del premio, è stata realizzata la mostra ‘Gran Turismo’ al Museo le Carceri di Asiago.

Al piano superiore del museo, la mostra fotografica WHY realizzata da Julius Berger jr, figlio del celebre violoncellista Julius Berger sr, amico di lunga data dell’azienda e della famiglia Brazzale, nonché Direttore Artistico dell’Asiagofestival, festival di musica classica e contemporanea, fondato da Fiorella Benetti Brazzale, giunto alla sua 58esima edizione.

Qui di seguito un approfondimento per ciascun evento.

MOSTRA DI PITTURA “GRAN TURISMO”, fino al 22 settembre 2024 – Museo Le Carceri. A cura del critico d'arte Camillo Langone

E’ una mostra avente come tema il turismo, anzi il Gran Turismo, ospitata non a caso da un'importante località turistica. Curata dal critico d'arte Camillo Langone, con una formula nobilitante che da un lato strizza l'occhio alla nostalgia per il mondo dei Grand Hotel e delle automobili GT (coupé, spider, fuoriserie...), dall'altro esprime l'anelito contemporaneo, proprio di località montane quali Asiago ma anche lacustri o marine, venete e non venete, a un turismo di alto livello, non di massa bensì attento e qualificato. Dunque un tema al contempo storico e attualissimo, destinato a svilupparsi nel solco di un concetto del tutto contemporaneo, quello della sostenibilità turistica in un periodo di over tourism .

In contemporanea, nelle sale del primo piano del Museo, la mostra fotografica WHY, il senso della vita in 14 fotografie

Le opere di un padre e di un figlio, il celebre violoncellista Julius Berger sr e il fotografo Julius Berger jr, raccolte in una mostra che invita ad interrogarsi sulla ricerca del significato ultimo dell’esistenza. Un viaggio tra luci e le ombre, tra colori e bianco e nero, tra realtà e immaginazione.

ASIAGOFESTIVAL 2024 - 58ma edizione

Ritorna l’appuntamento estivo con la grande musica classica e contemporanea sull’altopiano di Asiago dal 9 al 17 Agosto.

Ideato da Fiorella Benetti Brazzale, con il contributo della Parrocchia di S. Matteo, del Comune di Asiago e il sostegno dell’azienda casearia Brazzale di Zanè. Asiagofestival si estende ormai su tutti i Comuni dell’Altopiano dando spazio sia a giovani interpreti e a formazioni locali sia ai nomi già affermati in campo internazionale.

Il festival si apre quest’anno il 9 agosto alle ore 21:00 con il ritorno della musica al Museo Le Carceri di Asiago, tra i suggestivi dipinti italiani contemporanei della Mostra “Gran Turismo”. Il programma trasporterà l’ascoltatore in un’atmosfera eterea, tratteggiata dal suono magico e impalpabile dell’arpa della canadese Marlis Neumann e del violoncello di Julius Berger.

Il romanticismo di Mendelssohnn, le sonorità tardo romantiche di Lizst e Wagner, il simbolismo di Debussy: una perfetta combinazione di trasporto entusiastico e velata malinconia: non sono forse le stesse passioni che caratterizzano anche il percorso del viaggiatore “gran turista”? Un concerto d’apertura e un programma imperdibile.